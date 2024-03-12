https://ria.ru/20240312/trevoga-1932399119.html

В Киеве и 11 областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и 11 областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2024

В Киеве и 11 областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в ночь на вторник объявлена в Киеве, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T01:33

2024-03-12T01:33

2024-03-12T01:42

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на вторник объявлена в Киеве, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги начал звучать с Полтавской области - в 0.03 мск, а в 0.28 мск прозвучал в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

киев

украина

россия

хмельницкий (город)

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киев, украина, россия, хмельницкий (город), в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины