https://ria.ru/20240312/trevoga-1932399119.html
В Киеве и 11 областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и 11 областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2024
В Киеве и 11 областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в ночь на вторник объявлена в Киеве, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:33
2024-03-12T01:33
2024-03-12T01:42
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
хмельницкий (город)
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на вторник объявлена в Киеве, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги начал звучать с Полтавской области - в 0.03 мск, а в 0.28 мск прозвучал в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
киев
украина
россия
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, россия, хмельницкий (город), в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Хмельницкий (город), В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и 11 областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и 11 областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги