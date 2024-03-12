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Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 12.03.2024
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13:48 12.03.2024 (обновлено: 15:35 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/transmashkholding-1932524001.html
Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию
Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 12.03.2024
Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует завершить перевод акций компании в российскую юрисдикцию - с Кипра в Москву - в марте-апреле 2024 года, сообщил РИА РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:48
2024-03-12T15:35
экономика
россия
кирилл липа
трансмашхолдинг
alstom
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует завершить перевод акций компании в российскую юрисдикцию - с Кипра в Москву - в марте-апреле 2024 года, сообщил РИА Новости гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа. Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию. "Март-апрель", - ответил Липа во вторник на вопрос о планируемых сроках перерегистрации. При этом Липа напомнил, что АО "Трансмашхолдинг" зарегистрировано в России и все предприятия холдинга тоже. "Для нас мало что меняется. Компания АО "Трансмашхолдинг" зарегистрирована в Москве, в России. У нас акционеры владели акциями АО "Трансмашхолдинг" через кипрские компании из-за Alstom. Но сама компания АО "Трансмашхолдинг" никуда перерегистрироваться не будет. Она где была, там и останется. Поэтому редомициляции как бы компании не будет. Это просто владение спрямится и всё. У нас реально никакой операционной деятельности за пределами России не велось никогда", - добавил Липа. Ранее во вторник Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" российским акционерам за половину от объективной стоимости. Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно. Липа рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам (контролирующий акционер). "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://ria.ru/20240229/putin-1930218643.html
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экономика, россия, кирилл липа, трансмашхолдинг, alstom
Экономика, Россия, Кирилл Липа, Трансмашхолдинг, Alstom
Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию

Липа: "Трансмашхолдинг" намерен перевести акции в юрисдикцию РФ в марте-апреле

© Фото : ТрансмашхолдингГендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа
Гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Трансмашхолдинг
Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует завершить перевод акций компании в российскую юрисдикцию - с Кипра в Москву - в марте-апреле 2024 года, сообщил РИА Новости гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа.
Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию.
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"Март-апрель", - ответил Липа во вторник на вопрос о планируемых сроках перерегистрации.
При этом Липа напомнил, что АО "Трансмашхолдинг" зарегистрировано в России и все предприятия холдинга тоже.
"Для нас мало что меняется. Компания АО "Трансмашхолдинг" зарегистрирована в Москве, в России. У нас акционеры владели акциями АО "Трансмашхолдинг" через кипрские компании из-за Alstom. Но сама компания АО "Трансмашхолдинг" никуда перерегистрироваться не будет. Она где была, там и останется. Поэтому редомициляции как бы компании не будет. Это просто владение спрямится и всё. У нас реально никакой операционной деятельности за пределами России не велось никогда", - добавил Липа.
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Ранее во вторник Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" российским акционерам за половину от объективной стоимости. Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно. Липа рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам (контролирующий акционер).
"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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