https://ria.ru/20240312/transmashkholding-1932524001.html

Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию

Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 12.03.2024

Глава "Трансмашхолдинга" назвал сроки перехода в российскую юрисдикцию

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует завершить перевод акций компании в российскую юрисдикцию - с Кипра в Москву - в марте-апреле 2024 года, сообщил РИА РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:48

2024-03-12T13:48

2024-03-12T15:35

экономика

россия

кирилл липа

трансмашхолдинг

alstom

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует завершить перевод акций компании в российскую юрисдикцию - с Кипра в Москву - в марте-апреле 2024 года, сообщил РИА Новости гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа. Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию. "Март-апрель", - ответил Липа во вторник на вопрос о планируемых сроках перерегистрации. При этом Липа напомнил, что АО "Трансмашхолдинг" зарегистрировано в России и все предприятия холдинга тоже. "Для нас мало что меняется. Компания АО "Трансмашхолдинг" зарегистрирована в Москве, в России. У нас акционеры владели акциями АО "Трансмашхолдинг" через кипрские компании из-за Alstom. Но сама компания АО "Трансмашхолдинг" никуда перерегистрироваться не будет. Она где была, там и останется. Поэтому редомициляции как бы компании не будет. Это просто владение спрямится и всё. У нас реально никакой операционной деятельности за пределами России не велось никогда", - добавил Липа. Ранее во вторник Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" российским акционерам за половину от объективной стоимости. Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно. Липа рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам (контролирующий акционер). "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

https://ria.ru/20240229/putin-1930218643.html

https://ria.ru/20240226/tinkoff-1929478622.html

https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, кирилл липа, трансмашхолдинг, alstom