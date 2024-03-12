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В Кремле не увидели угроз в росте объемов торговли России и Китая
В Кремле не увидели угроз в росте объемов торговли России и Китая - РИА Новости, 12.03.2024
В Кремле не увидели угроз в росте объемов торговли России и Китая
Кремль не видит экономических и политических угроз в росте объёмов торговли России и Китая, идет планомерное развитие сотрудничества, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:55
2024-03-12T12:55
2024-03-12T12:55
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китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль не видит экономических и политических угроз в росте объёмов торговли России и Китая, идет планомерное развитие сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, мы не видим в этом экономических и политических угроз. Здесь я хотел бы напомнить, что на своих встречах и на переговорах и президент Путин, и председатель (КНР - ред.) Си ставили целью дальнейшее развитие объёма торгово-экономических отношений, вывод их за горизонт в 200 миллиардов долларов ещё до начала СВО. Поэтому это планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, видит ли Москва экономическую и политическую угрозу в том, что объёмы торговли России с Китаем кратно выросли за последние два года.
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россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не увидели угроз в росте объемов торговли России и Китая
Песков: Кремль не видит экономических угроз в росте объемов торговли РФ и Китая