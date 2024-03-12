Рейтинг@Mail.ru
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 12.03.2024 (обновлено: 12:13 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932452130.html
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область
Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:20
2024-03-12T12:13
специальная военная операция на украине
украина
курская область
роман старовойт
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932461172_0:413:2345:1732_1920x0_80_0_0_05a919cfc32c53a13669a970fd769bd6.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", — сказал глава области в видеообращении.При обстреле ранение получил местный житель.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности.Минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932461172_0:162:2299:1886_1920x0_80_0_0_5d302fc4757b5f8ef7e4ba5238742eb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, курская область, роман старовойт, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность, Россия
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область

Старовойт сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ в Тёткино в Курской области

© РИА Новости / Евгений БиятовСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", — сказал глава области в видеообращении.
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
28 февраля, 22:34
При обстреле ранение получил местный житель.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности.
Минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.
Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.
Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоман СтаровойтБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала