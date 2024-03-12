Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область
Старовойт сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ в Тёткино в Курской области
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", — сказал глава области в видеообращении.
При обстреле ранение получил местный житель.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности.
Минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.
Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.
Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".