https://ria.ru/20240312/terroristy-1932586320.html

В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов

В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов - РИА Новости, 12.03.2024

В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов

Российские военнослужащие в ходе отражения попытки украинских террористов прорваться на территорию РФ уничтожили до 60 боевиков в районе Одноборовки Харьковской РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:51

2024-03-12T19:51

2024-03-12T20:11

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

харьковская область

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе отражения попытки украинских террористов прорваться на территорию РФ уничтожили до 60 боевиков в районе Одноборовки Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Одноборовка Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа", - говорится в сообщении.Утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Около 3.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области."Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены. По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, харьковская область, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)