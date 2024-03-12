https://ria.ru/20240312/terroristy-1932586320.html
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов - РИА Новости, 12.03.2024
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов
Российские военнослужащие в ходе отражения попытки украинских террористов прорваться на территорию РФ уничтожили до 60 боевиков в районе Одноборовки Харьковской РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:51
2024-03-12T19:51
2024-03-12T20:11
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе отражения попытки украинских террористов прорваться на территорию РФ уничтожили до 60 боевиков в районе Одноборовки Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Одноборовка Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа", - говорится в сообщении.Утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Около 3.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области."Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены. По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, харьковская область, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов
МО: в Харьковской области ВС уничтожили до 60 террористов и четыре пикапа