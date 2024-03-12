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В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 12.03.2024 (обновлено: 20:11 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/terroristy-1932586320.html
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов - РИА Новости, 12.03.2024
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов
Российские военнослужащие в ходе отражения попытки украинских террористов прорваться на территорию РФ уничтожили до 60 боевиков в районе Одноборовки Харьковской РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:51
2024-03-12T20:11
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе отражения попытки украинских террористов прорваться на территорию РФ уничтожили до 60 боевиков в районе Одноборовки Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Одноборовка Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа", - говорится в сообщении.Утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Около 3.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области."Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены. По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область
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россия, безопасность, харьковская область, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Харьковской области ВС России уничтожили до 60 террористов

МО: в Харьковской области ВС уничтожили до 60 террористов и четыре пикапа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе отражения попытки украинских террористов прорваться на территорию РФ уничтожили до 60 боевиков в районе Одноборовки Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Одноборовка Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Около 3.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области.
"Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены. По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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