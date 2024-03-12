https://ria.ru/20240312/taurus-1932436813.html

Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин

Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2024

Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин

Глава администрации ДНР Денис Пушилин считает, что возможные поставки дальнобойных немецких ракет Taurus на Украину хоть и несут определенные риски, но на ход... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:38

2024-03-12T10:38

2024-03-12T10:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Глава администрации ДНР Денис Пушилин считает, что возможные поставки дальнобойных немецких ракет Taurus на Украину хоть и несут определенные риски, но на ход специальной военной операции не повлияют. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24"."Это несет определенные риски, если такое вооружение появится у Украины, но при этом мы прекрасно понимаем, что ход специальной военной операции это не поменяет и наши вооруженные силы сделают все, чтобы нивелировать дополнительные риски от таких вот возможных поставок в адрес Украины. Но все-таки рассчитываем на благоразумие, надеемся, что оно осталось у европейских стран, потому что подобного рода эскалации ни к чему хорошему не приведут", - сказал он. В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом". Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240311/berbok-1932221650.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, германия, денис пушилин