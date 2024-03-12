Рейтинг@Mail.ru
Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 12.03.2024 (обновлено: 10:44 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/taurus-1932436813.html
Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин
Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2024
Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин
Глава администрации ДНР Денис Пушилин считает, что возможные поставки дальнобойных немецких ракет Taurus на Украину хоть и несут определенные риски, но на ход... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:38
2024-03-12T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_61997f9038a9051b7c5ca6293b30e34b.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Глава администрации ДНР Денис Пушилин считает, что возможные поставки дальнобойных немецких ракет Taurus на Украину хоть и несут определенные риски, но на ход специальной военной операции не повлияют. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24"."Это несет определенные риски, если такое вооружение появится у Украины, но при этом мы прекрасно понимаем, что ход специальной военной операции это не поменяет и наши вооруженные силы сделают все, чтобы нивелировать дополнительные риски от таких вот возможных поставок в адрес Украины. Но все-таки рассчитываем на благоразумие, надеемся, что оно осталось у европейских стран, потому что подобного рода эскалации ни к чему хорошему не приведут", - сказал он. В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом". Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/berbok-1932221650.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2e489f5d395e2d41ecb2225b7bbef973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Денис Пушилин
Поставки ракет Taurus на Украину не изменят ход СВО, заявил Пушилин

Пушилин: поставки ракет Taurus на Украину несут риски, но не изменят ход СВО

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Глава администрации ДНР Денис Пушилин считает, что возможные поставки дальнобойных немецких ракет Taurus на Украину хоть и несут определенные риски, но на ход специальной военной операции не повлияют. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Это несет определенные риски, если такое вооружение появится у Украины, но при этом мы прекрасно понимаем, что ход специальной военной операции это не поменяет и наши вооруженные силы сделают все, чтобы нивелировать дополнительные риски от таких вот возможных поставок в адрес Украины. Но все-таки рассчитываем на благоразумие, надеемся, что оно осталось у европейских стран, потому что подобного рода эскалации ни к чему хорошему не приведут", - сказал он.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине
Вчера, 07:24
В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом".
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала