https://ria.ru/20240312/taganrog-1932488772.html
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов - РИА Новости, 12.03.2024
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов
Глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев заявил в своем Telegram-канале о налете украинских беспилотников на город. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:35
2024-03-12T12:35
2024-03-12T13:21
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев заявил в своем Telegram-канале о налете украинских беспилотников на город."Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написал Фатеев.
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таганрог
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Происшествия
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов
Глава Таганрога Фатеев заявил об атаке украинских дронов на город