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Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 12.03.2024 (обновлено: 13:21 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/taganrog-1932488772.html
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов - РИА Новости, 12.03.2024
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов
Глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев заявил в своем Telegram-канале о налете украинских беспилотников на город. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:35
2024-03-12T13:21
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев заявил в своем Telegram-канале о налете украинских беспилотников на город."Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написал Фатеев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
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таганрог, ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Происшествия
Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов

Глава Таганрога Фатеев заявил об атаке украинских дронов на город

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета группы для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета группы для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета группы для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев заявил в своем Telegram-канале о налете украинских беспилотников на город.
"Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написал Фатеев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогРостовская областьПроисшествия
 
 
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