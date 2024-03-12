https://ria.ru/20240312/taganrog-1932488772.html

Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов

Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов - РИА Новости, 12.03.2024

Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов

Глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев заявил в своем Telegram-канале о налете украинских беспилотников на город. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:35

2024-03-12T12:35

2024-03-12T13:21

специальная военная операция на украине

таганрог

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев заявил в своем Telegram-канале о налете украинских беспилотников на город."Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написал Фатеев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таганрог, ростовская область, происшествия