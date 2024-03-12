https://ria.ru/20240312/svo-1932500883.html

Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.03.2024

Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение украинской бригаде на южнодонецком направлении и отразили атаку ещё одной бригады ВСУ, потери... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:11

2024-03-12T14:11

2024-03-12T14:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

старомайорское

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение украинской бригаде на южнодонецком направлении и отразили атаку ещё одной бригады ВСУ, потери противника составили более 145 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко."Потери ВСУ составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь пикапов и самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф