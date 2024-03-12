https://ria.ru/20240312/svo-1932500883.html
Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение украинской бригаде на южнодонецком направлении и отразили атаку ещё одной бригады ВСУ, потери... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение украинской бригаде на южнодонецком направлении и отразили атаку ещё одной бригады ВСУ, потери противника составили более 145 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко."Потери ВСУ составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь пикапов и самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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вооруженные силы украины, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении