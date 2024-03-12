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СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2024
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17:21 12.03.2024 (обновлено: 17:45 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ssha-1932552303.html
СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке
СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке
США в случае нового масштабного конфликта, например с Китаем, будут зависеть от своих региональных партнеров, поскольку американские запасы вооружения были... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:21
2024-03-12T17:45
сша
китай
украина
ван и (политик)
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США в случае нового масштабного конфликта, например с Китаем, будут зависеть от своих региональных партнеров, поскольку американские запасы вооружения были сильно истощены из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг. Агентство отмечает, что конфликты "на Украине и на Ближнем Востоке привели к истощению запасов оружия США и вызвали тревогу по поводу состояния оборонно-промышленной базы страны". "В потенциальном конфликте в будущем, особенно с Китаем, США могут оказаться не в состоянии производить всё необходимое им для победы оружие... Хорошая новость заключается в том, что у Америки есть региональные партнеры, которые могут помочь восполнить этот пробел", - говорится в сообщении. При этом Блумберг отмечает, что существующие правила и бюрократическая инерция не позволяют США в полной мере использовать промышленный потенциал своих союзников. В статье отмечается, что в потенциальном конфликте с Китаем США могли бы за одну неделю потратить весь свой арсенал противокорабельных ракет большой дальности, на производство каждой из которых уходит два года. Помимо этого, верфи США не успевают ремонтировать корабли, не говоря уже о строительстве новых, тогда как Китай способен относительно быстро нарастить производство. По мнению агентства, существующие у США альянсы в регионе, например с Южной Корей, Японией и Австралией, "имеют решающее значение для сдерживания Пекина". Подчеркивается, что более тесное оборонно-промышленное сотрудничество с этими странами позволило бы расширить общий потенциал. Однако, как отмечает агентство, такому сотрудничеству препятствуют ряд ограничений, в том числе строгий экспортный контроль США, а также правила, разработанные для предотвращения утечки американских оружейных технологий. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить.
https://ria.ru/20240307/ssha-1931530673.html
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сша
китай
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сша, китай, украина, ван и (политик), в мире
США, Китай, Украина, Ван И (политик), В мире
СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке

Bloomberg: США истощили запасы из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США в случае нового масштабного конфликта, например с Китаем, будут зависеть от своих региональных партнеров, поскольку американские запасы вооружения были сильно истощены из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг.
Агентство отмечает, что конфликты "на Украине и на Ближнем Востоке привели к истощению запасов оружия США и вызвали тревогу по поводу состояния оборонно-промышленной базы страны".
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"В потенциальном конфликте в будущем, особенно с Китаем, США могут оказаться не в состоянии производить всё необходимое им для победы оружие... Хорошая новость заключается в том, что у Америки есть региональные партнеры, которые могут помочь восполнить этот пробел", - говорится в сообщении.
При этом Блумберг отмечает, что существующие правила и бюрократическая инерция не позволяют США в полной мере использовать промышленный потенциал своих союзников.
В статье отмечается, что в потенциальном конфликте с Китаем США могли бы за одну неделю потратить весь свой арсенал противокорабельных ракет большой дальности, на производство каждой из которых уходит два года. Помимо этого, верфи США не успевают ремонтировать корабли, не говоря уже о строительстве новых, тогда как Китай способен относительно быстро нарастить производство.
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По мнению агентства, существующие у США альянсы в регионе, например с Южной Корей, Японией и Австралией, "имеют решающее значение для сдерживания Пекина". Подчеркивается, что более тесное оборонно-промышленное сотрудничество с этими странами позволило бы расширить общий потенциал. Однако, как отмечает агентство, такому сотрудничеству препятствуют ряд ограничений, в том числе строгий экспортный контроль США, а также правила, разработанные для предотвращения утечки американских оружейных технологий.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить.
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