https://ria.ru/20240312/ssha-1932552303.html

СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке

СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: США истощили запасы из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке

США в случае нового масштабного конфликта, например с Китаем, будут зависеть от своих региональных партнеров, поскольку американские запасы вооружения были... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:21

2024-03-12T17:21

2024-03-12T17:45

сша

китай

украина

ван и (политик)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_9460254591c1b96e2b459aebe27c046a.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США в случае нового масштабного конфликта, например с Китаем, будут зависеть от своих региональных партнеров, поскольку американские запасы вооружения были сильно истощены из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг. Агентство отмечает, что конфликты "на Украине и на Ближнем Востоке привели к истощению запасов оружия США и вызвали тревогу по поводу состояния оборонно-промышленной базы страны". "В потенциальном конфликте в будущем, особенно с Китаем, США могут оказаться не в состоянии производить всё необходимое им для победы оружие... Хорошая новость заключается в том, что у Америки есть региональные партнеры, которые могут помочь восполнить этот пробел", - говорится в сообщении. При этом Блумберг отмечает, что существующие правила и бюрократическая инерция не позволяют США в полной мере использовать промышленный потенциал своих союзников. В статье отмечается, что в потенциальном конфликте с Китаем США могли бы за одну неделю потратить весь свой арсенал противокорабельных ракет большой дальности, на производство каждой из которых уходит два года. Помимо этого, верфи США не успевают ремонтировать корабли, не говоря уже о строительстве новых, тогда как Китай способен относительно быстро нарастить производство. По мнению агентства, существующие у США альянсы в регионе, например с Южной Корей, Японией и Австралией, "имеют решающее значение для сдерживания Пекина". Подчеркивается, что более тесное оборонно-промышленное сотрудничество с этими странами позволило бы расширить общий потенциал. Однако, как отмечает агентство, такому сотрудничеству препятствуют ряд ограничений, в том числе строгий экспортный контроль США, а также правила, разработанные для предотвращения утечки американских оружейных технологий. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить.

https://ria.ru/20240307/ssha-1931530673.html

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html

сша

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, украина, ван и (политик), в мире