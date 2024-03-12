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В миссии России рассказали о фейках со стороны спецпредставителя Гутерреша - РИА Новости, 12.03.2024
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01:04 12.03.2024 (обновлено: 05:30 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetspredstavitel-1932397939.html
В миссии России рассказали о фейках со стороны спецпредставителя Гутерреша
В миссии России рассказали о фейках со стороны спецпредставителя Гутерреша - РИА Новости, 12.03.2024
В миссии России рассказали о фейках со стороны спецпредставителя Гутерреша
Доверие к спецпредставителю генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамиле Паттен подорвано, поскольку она прославилась... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:04
2024-03-12T05:30
израиль
россия
западный берег реки иордан
хамас
в мире
оон
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ООН, 12 мар – РИА Новости. Доверие к спецпредставителю генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамиле Паттен подорвано, поскольку она прославилась использованием фейков в своей работе, заявила на заседании Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.На заседании Паттен представила свой доклад, после посещения Израиля и Западного Берега реки Иордан по приглашению израильских властей. Цель визита заключалась в том, чтобы собрать, проанализировать и проверить утверждения о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, "которое, как сообщается, было совершено во время" атак под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года и позднее. При этом Паттен и ее группа не запрашивала поездку в сектор Газа, ссылаясь на продолжающиеся там боевые действия.Паттен прославилась ранее скандальным заявлением о том, что российская армия якобы использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины, а само насилие используется Россией как часть военной стратегии. Позднее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Паттен заявила, что эксперты ООН пока не обнаружили соответствующих доказательств, а сама она проводить расследование не может. При этом спецпредставитель заявила, что получала сообщения в ходе своей поездки в Киев "от потерпевших и медицинских служб, работающих на передовой"."Западный Иерусалим приглашает спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии, госпожу Паттен в сопровождении девяти экспертов для краткого визита в Израиль и на Западный Берег реки Иордан. По итогам этого визита госпожа спецпредставитель выпускает отдельный доклад. Важно отметить, что этот визит не включает посещения сектора Газа, да и вообще не предполагает возможности проведения расследования преступлений или атрибуции актов", — сказала Заболоцкая, комментируя доклад Паттен по итогам поездки в Израиль. По словам зампостпреда, в целом очевидно, что Западный Иерусалим демонстрирует селективный подход к посещению ооновцами страны и оккупированных палестинских территорий."Мы, разумеется, вынуждены принимать этот факт во внимание при выработке наших соответствующих оценок. Не можем также не учитывать при этом общую репутацию госпожи Паттен, прославившуюся использованием в своей работе фейков, что, разумеется, подрывает доверие к ее выводам и наработкам", — подчеркнула Заболоцкая.
https://ria.ru/20240207/sovbez-1926002681.html
https://ria.ru/20240308/iran-1931913724.html
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израиль
россия
западный берег реки иордан
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израиль, россия, западный берег реки иордан, хамас, в мире, оон
Израиль, Россия, Западный берег реки Иордан, ХАМАС, В мире, ООН
В миссии России рассказали о фейках со стороны спецпредставителя Гутерреша

Заболоцкая: спецпредставитель Гутерреша по вопросу секснасилия знаменита фейками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
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ООН, 12 мар – РИА Новости. Доверие к спецпредставителю генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамиле Паттен подорвано, поскольку она прославилась использованием фейков в своей работе, заявила на заседании Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.
На заседании Паттен представила свой доклад, после посещения Израиля и Западного Берега реки Иордан по приглашению израильских властей. Цель визита заключалась в том, чтобы собрать, проанализировать и проверить утверждения о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, "которое, как сообщается, было совершено во время" атак под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года и позднее. При этом Паттен и ее группа не запрашивала поездку в сектор Газа, ссылаясь на продолжающиеся там боевые действия.
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Паттен прославилась ранее скандальным заявлением о том, что российская армия якобы использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины, а само насилие используется Россией как часть военной стратегии. Позднее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Паттен заявила, что эксперты ООН пока не обнаружили соответствующих доказательств, а сама она проводить расследование не может. При этом спецпредставитель заявила, что получала сообщения в ходе своей поездки в Киев "от потерпевших и медицинских служб, работающих на передовой".
"Западный Иерусалим приглашает спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии, госпожу Паттен в сопровождении девяти экспертов для краткого визита в Израиль и на Западный Берег реки Иордан. По итогам этого визита госпожа спецпредставитель выпускает отдельный доклад. Важно отметить, что этот визит не включает посещения сектора Газа, да и вообще не предполагает возможности проведения расследования преступлений или атрибуции актов", — сказала Заболоцкая, комментируя доклад Паттен по итогам поездки в Израиль.
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По словам зампостпреда, в целом очевидно, что Западный Иерусалим демонстрирует селективный подход к посещению ооновцами страны и оккупированных палестинских территорий.
"Мы, разумеется, вынуждены принимать этот факт во внимание при выработке наших соответствующих оценок. Не можем также не учитывать при этом общую репутацию госпожи Паттен, прославившуюся использованием в своей работе фейков, что, разумеется, подрывает доверие к ее выводам и наработкам", — подчеркнула Заболоцкая.
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