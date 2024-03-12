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Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 12.03.2024 (обновлено: 21:12 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932599515.html
Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию
Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию - РИА Новости, 12.03.2024
Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила спецслужбы и армию за пресечение попытки прорыва... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:04
2024-03-12T21:12
специальная военная операция на украине
россия
курская область
харьковская область
маргарита симоньян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила спецслужбы и армию за пресечение попытки прорыва украинских боевиков на территорию России."Хочу поклониться нашим спецслужбам, армии и всем причастным, кто сегодня сорвал серьезнейшую попытку прорыва боевиков и тяжелой техники вглубь России. Спасибо, братья!" — написала она.Во вторник около трех часов утра украинские террористы после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.По данным Минобороны, при безуспешной попытке прорыва киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
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Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
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россия, курская область, харьковская область, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Харьковская область, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию

Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков вглубь России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила спецслужбы и армию за пресечение попытки прорыва украинских боевиков на территорию России.
"Хочу поклониться нашим спецслужбам, армии и всем причастным, кто сегодня сорвал серьезнейшую попытку прорыва боевиков и тяжелой техники вглубь России. Спасибо, братья!" — написала она.
Во вторник около трех часов утра украинские террористы после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.
По данным Минобороны, при безуспешной попытке прорыва киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьХарьковская областьМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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