https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932599515.html

Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию

Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию - РИА Новости, 12.03.2024

Симоньян поблагодарила армию за срыв прорыва украинских боевиков в Россию

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила спецслужбы и армию за пресечение попытки прорыва... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:04

2024-03-12T21:04

2024-03-12T21:12

специальная военная операция на украине

россия

курская область

харьковская область

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593316_0:89:3086:1825_1920x0_80_0_0_bef2eb95f4190e1e34a1d9ac4a29f4d9.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поблагодарила спецслужбы и армию за пресечение попытки прорыва украинских боевиков на территорию России."Хочу поклониться нашим спецслужбам, армии и всем причастным, кто сегодня сорвал серьезнейшую попытку прорыва боевиков и тяжелой техники вглубь России. Спасибо, братья!" — написала она.Во вторник около трех часов утра украинские террористы после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.По данным Минобороны, при безуспешной попытке прорыва киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

россия

курская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки 2024-03-12T21:04 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, харьковская область, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность