https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932585125.html
В Красногоровке уничтожили командный пункт с украинскими офицерами
В Красногоровке уничтожили командный пункт с украинскими офицерами - РИА Новости, 12.03.2024
В Красногоровке уничтожили командный пункт с украинскими офицерами
Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил РИА Новости советник главы РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:42
2024-03-12T19:42
2024-03-12T20:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Буквально накануне была отработана очередная цель — ряд укрепрайонов. В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта", — сказал собеседник агентства.Гагин уточнил, что сейчас в районе Красногоровки идут серьезные бои, ежедневно ВС России наносят удары по ранее разведанным целям противника на этом направлении.Как рассказал агентству накануне источник, российская авиация при взаимодействии с подразделениями Южной группировки ударила по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.В конце прошлой недели офицер с позывным Саймон заявил РИА Новости, что части 1-го армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине населенного пункта.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красногоровка, россия, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Россия, Ян Гагин
В Красногоровке уничтожили командный пункт с украинскими офицерами
Гагин: в Красногоровке уничтожили командный пункт, где находились офицеры ВСУ
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Буквально накануне была отработана очередная цель — ряд укрепрайонов. В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта", — сказал собеседник агентства.
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Красногоровка — населенный пункт к северу от Авдеевки, откуда украинские военные часто обстреливают Донецк.
Гагин уточнил, что сейчас в районе Красногоровки идут серьезные бои, ежедневно ВС России наносят удары по ранее разведанным целям противника на этом направлении.
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Как рассказал агентству накануне источник, российская авиация при взаимодействии с подразделениями Южной группировки ударила по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.
В конце прошлой недели офицер с позывным Саймон заявил РИА Новости, что части 1-го армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине населенного пункта.
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