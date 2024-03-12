https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932585125.html

В Красногоровке уничтожили командный пункт с украинскими офицерами

В Красногоровке уничтожили командный пункт с украинскими офицерами - РИА Новости, 12.03.2024

В Красногоровке уничтожили командный пункт с украинскими офицерами

Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил РИА Новости советник главы РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:42

2024-03-12T19:42

2024-03-12T20:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

красногоровка

россия

ян гагин

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Буквально накануне была отработана очередная цель — ряд укрепрайонов. В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта", — сказал собеседник агентства.Гагин уточнил, что сейчас в районе Красногоровки идут серьезные бои, ежедневно ВС России наносят удары по ранее разведанным целям противника на этом направлении.Как рассказал агентству накануне источник, российская авиация при взаимодействии с подразделениями Южной группировки ударила по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.В конце прошлой недели офицер с позывным Саймон заявил РИА Новости, что части 1-го армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине населенного пункта.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

донецкая народная республика

красногоровка

россия

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красногоровка, россия, ян гагин