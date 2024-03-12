Путин поблагодарил военных в зоне СВО
Путин: люди в России чувствуют себя уверенно благодаря бойцам СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил участника СВО за его позицию и заявил, что благодаря таким людям, как он, Россия сейчас чувствует себя уверенно.
"Еще раз хочу повторить, благодаря таким людям, как Вы, мы сейчас чувствуем себя уверенно... Низкий поклон Вашей маме, конечно, она же Вас сделала таким воином, каким вы являетесь в самом широком смысле этого слова, и в интеллектуальном, и в гражданском, и в военном", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Участник СВО, финалист конкурса "Лидеры России" Амир Аккао из Черкесска сообщил, что даже не сомневался, идти на фронт или нет, когда осенью 2022 года ему пришла повестка. У бойца был опыт только срочной службы в Северной и Южной Осетии. Также он рассказал, что является единственным ребенком у своей пожилой матери, его жена осталась одна с тремя маленькими детьми. До конкурса мобилизованный многодетный отец работал в одном из крупнейших тепличных агрокомбинатов "Южный", где прошел путь от слесаря до инженера.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сейчас проходит пятый сезон конкурса "Лидеры России". По его словам, это "платформа, которая набрала обороты", она собрала тысячи целеустремленных людей - и молодых, и среднего возраста, которые проявили себя. Среди участников есть и те, кто принимает участие в СВО, добровольцы, представители органов власти, отметил пресс-секретарь президента. Путин назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом в стране и во всем мире.