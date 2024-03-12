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Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ
Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:32
2024-03-12T18:32
2024-03-12T19:15
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России"."У вас что за ранение?" — поинтересовался Путин у бойца СВО Амира Аккао из Карачаево-Черкессии.Боец рассказал, что получил ранение во время контрнаступления Украины, в частности при штурме малыми пехотными группами в районе сел Приютное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области."Ну, контрнаступление мы хорошо отразили", - заявил боец СВО."Да-да, я знаю", - сказал Путин.Президент похвалил бойца и подчеркнул, что именно благодаря таким людям платформа "Время героев" и получила свое название.В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев".Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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Специальная военная операция на Украине, "Лидеры России", Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Старомайорское, Общество
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ и поблагодарил военных
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
"У вас что за ранение?" — поинтересовался Путин у бойца СВО Амира Аккао из Карачаево-Черкессии.
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
Боец рассказал, что получил ранение во время контрнаступления Украины, в частности при штурме малыми пехотными группами в районе сел Приютное, Старомайорское
и Урожайное Донецкой области
.
"Ну, контрнаступление мы хорошо отразили", - заявил боец СВО.
"Да-да, я знаю", - сказал Путин.
Президент похвалил бойца и подчеркнул, что именно благодаря таким людям платформа "Время героев" и получила свое название.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу
, в ходе своего контрнаступления ВСУ
потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россию не подвел ее единственный союзник