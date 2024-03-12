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Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 12.03.2024 (обновлено: 19:15 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932571522.html
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ
Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:32
2024-03-12T19:15
специальная военная операция на украине
"лидеры россии"
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
старомайорское
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России"."У вас что за ранение?" — поинтересовался Путин у бойца СВО Амира Аккао из Карачаево-Черкессии.Боец рассказал, что получил ранение во время контрнаступления Украины, в частности при штурме малыми пехотными группами в районе сел Приютное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области."Ну, контрнаступление мы хорошо отразили", - заявил боец СВО."Да-да, я знаю", - сказал Путин.Президент похвалил бойца и подчеркнул, что именно благодаря таким людям платформа "Время героев" и получила свое название.В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев".Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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"лидеры россии", россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, старомайорское, общество
Специальная военная операция на Украине, "Лидеры России", Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Старомайорское, Общество
Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ

Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ и поблагодарил военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
"У вас что за ранение?" — поинтересовался Путин у бойца СВО Амира Аккао из Карачаево-Черкессии.
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23 февраля, 08:00
Боец рассказал, что получил ранение во время контрнаступления Украины, в частности при штурме малыми пехотными группами в районе сел Приютное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области.
"Ну, контрнаступление мы хорошо отразили", - заявил боец СВО.
"Да-да, я знаю", - сказал Путин.
Президент похвалил бойца и подчеркнул, что именно благодаря таким людям платформа "Время героев" и получила свое название.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине"Лидеры России"РоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаСтаромайорскоеОбщество
 
 
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