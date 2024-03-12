https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932571522.html

Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ

Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024

Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:32

2024-03-12T18:32

2024-03-12T19:15

специальная военная операция на украине

"лидеры россии"

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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старомайорское

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с бойцом СВО провал контрнаступления Украины на встрече с победителями конкурса "Лидеры России"."У вас что за ранение?" — поинтересовался Путин у бойца СВО Амира Аккао из Карачаево-Черкессии.Боец рассказал, что получил ранение во время контрнаступления Украины, в частности при штурме малыми пехотными группами в районе сел Приютное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области."Ну, контрнаступление мы хорошо отразили", - заявил боец СВО."Да-да, я знаю", - сказал Путин.Президент похвалил бойца и подчеркнул, что именно благодаря таким людям платформа "Время героев" и получила свое название.В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев".Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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"лидеры россии", россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, старомайорское, общество