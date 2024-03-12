https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932501898.html

Российская ПВО за сутки сбила 146 украинских дронов и ракету "Точка-У"

Российская ПВО за сутки сбила 146 украинских дронов и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 12.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 146 украинских дронов и ракету "Точка-У"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 11 снарядов различных РСЗО и 146 беспилотников, сообщило Минобороны... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:15

2024-03-12T14:15

2024-03-12T14:15

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 11 снарядов различных РСЗО и 146 беспилотников, сообщило Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Град" и Vampire, а также тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожено 146 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Зеленополье, Александровка, Кодема Донецкой Народной Республики, Мирное, Вишневое, Шевченково, Конские Раздоры, Очеретоватое Запорожской области и Рыбальче Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 15226 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15438 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8378 орудийполевой артиллерии и минометов, а также 19658 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, кременная, безопасность, в мире