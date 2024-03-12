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Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 12.03.2024 (обновлено: 14:16 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932500725.html
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Fвдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Fвдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Fвдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей", - сказали в ведомстве.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

МО РФ: на Авдеевском направлении противник потерял за сутки более 380 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Fвдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Fвдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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