https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932500725.html
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Fвдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:16
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Fвдеевском направлении около 380 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Fвдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
МО РФ: на Авдеевском направлении противник потерял за сутки более 380 военных