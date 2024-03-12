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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 12.03.2024 (обновлено: 14:15 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932500168.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 12.03.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:10
2024-03-12T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
работино
запорожская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
работино
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Работино, Запорожская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияРаботиноЗапорожская область
 
 
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