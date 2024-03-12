https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932500168.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 12.03.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:10
2024-03-12T14:10
2024-03-12T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
работино
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Работино, Запорожская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных