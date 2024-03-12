https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932500168.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 12.03.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:10

2024-03-12T14:10

2024-03-12T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

работино

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, россия, работино, запорожская область