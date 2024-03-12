https://ria.ru/20240312/soiskateli-1932540796.html

"Мосинжпроект" представит программы для соискателей на форуме в "Манеже"

"Мосинжпроект" представит программы для соискателей на форуме в "Манеже" - РИА Новости, 12.03.2024

"Мосинжпроект" представит программы для соискателей на форуме в "Манеже"

Холдинг "Мосинжпроект" представит программы для соискателей на форуме "Молодой специалист – Строитель будущего", который пройдет 13-14 марта в "Манеже" в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:43

2024-03-12T16:43

2024-03-12T16:43

москва

россия

мосинжпроект

манеж

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Холдинг "Мосинжпроект" представит программы для соискателей на форуме "Молодой специалист – Строитель будущего", который пройдет 13-14 марта в "Манеже" в Москве, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Организатором форума выступает Минстрой. "Мосинжпроект" принимает в нем участие в качестве эксклюзивного партнера. "Форум "Молодой специалист – Строитель будущего" – ключевое отраслевое мероприятие этой весны, которое посвящено важнейшей теме – повышению престижа строительных профессий среди молодежи. Холдинг "Мосинжпроект" уделяет большое внимание кадровой политике, что позволяет успешно решать задачи в рамках реализации ключевых градостроительных программ Москвы и региональных проектов. Мы готовы делиться со школьниками, студентами колледжей и вузов своими знаниями и опытом и будем рады помочь в их первых карьерных шагах в нашей компании", – приводит пресс-служба холдинга слова Кравцова. В нем указывается, что холдинг входит в сотню лучших работодателей России по результатам 2023 года и заинтересован в привлечении новых соискателей. "Мосинжпроект" не только привлекает молодые кадры, но и помогает в их подготовке. Мы реализуем ряд совместных образовательных программ со школами, реализуя проект "Веселая стройка", который является первым шагом к выбору будущей профессии школьниками, сотрудничаем с профильными учебными заведениями, проводя ежегодные стажировки, позволяющие студентам и молодым специалистам погрузиться в рабочие процессы и перенять опыт от профессионалов-наставников", – отметил замгендиректора АО "Мосинжпроект" по кадровой политике Григорий Мазитов, добавив, что средний возраст сотрудников холдинга не превышает 35 лет. Он уточнил, что участников форума ждет стенд компании, где представят в том числе такой масштабный проект, как Большая кольцевая линия московского метро. Еще здесь будет интерактивная игра с 3D-визуализацией, которая позволит участникам ощутить себя машинистом тоннелепроходческого механизированного комплекса. В другой зоне, надев VR-очки, можно будет проехать в тоннеле времени и увидеть, какой была Москва в разные эпохи. В сообщении отмечается, что еще на стенде холдинге будет работать "Кинотеатр МИП-ТВ": 13 марта с 15.00 до 17.00 и 14 марта с 13.00 до 15.00 здесь представят короткометражные фильмы. В частности, посетители стенда смогут узнать больше о стройотрасли и о том, как создавались всем известные городские объекты – от новых станций метро до Дворца гимнастики в Лужниках. Компания "Мосинжпроект" основана в 1958 году. Сегодня это один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, который объединяет ведущие проектные и строительные организации, в нем трудится более 14 тысяч высококлассных специалистов. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWwJxcFFdP

https://ria.ru/20240305/modul-1931229320.html

https://ria.ru/20240222/mosinzhproekt-1928972534.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, мосинжпроект, манеж, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)