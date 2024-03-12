https://ria.ru/20240312/skolkovo-1932533503.html
"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний
"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний - РИА Новости, 12.03.2024
"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний
Cтартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта "Сколково" без прохождения экспертизы, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:42
2024-03-12T16:42
2024-03-12T17:14
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Cтартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта "Сколково" без прохождения экспертизы, сообщает пресс-служба "Сколково". Упрощение статуса Присвоение статуса будет осуществляться на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней. Это решение принял Совет директоров фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Оно вступит в силу после согласования с Попечительским советом Фонда. Наличие компании в реестре МТК открывает упрощенный доступ к мерам поддержки и позволяет минимизировать сбор документов. Еще одно изменение, поддержанное Советом директоров, — преимущества для участников проекта в реестре МТК при получении микрогрантов. "Мы рассмотрели и одобрили подход по участию "Сколково" в программе по поддержке малых технологических компаний (МТК), которая реализуется правительством совместно с организациями развития группы ВЭБ.РФ. Принятое решение предусматривает настройку регуляторики фонда и его инструментов поддержки, в частности, микрогрантов. Рассчитываем, что это позволит дополнительно поддержать отечественных разработчиков перспективных технологий. Ведь небольшие компании вносят важный вклад в достижение технологического суверенитета страны", - сообщил председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба. По словам председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, фонд фокусирует предоставление микрогрантов на участниках проекта "Сколково", являющихся малыми технологическими компаниями с выручкой до 300 миллионов рублей. "Для участников проекта "Сколково", которые еще не получили статус малой технологической компании, мы сохранили возможность получения микрогрантов для компенсации расходов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", - сказал Дроздов, слова которого приводит пресс-служба. Первый заместитель председателя правления Сбербанка, член Совета директоров фонда "Сколково" Александр Ведяхин добавил, что упрощение этого порядка должно положительно отразиться на востребованности мер поддержки и в конечном счете на развитии технологического предпринимательства в стране. "А это уже наша общая цель, поскольку Сбер со своей стороны активно поддерживает предпринимательский сектор, стартапы, подростков, желающих стать технологическими предпринимателями, и культуру инноваций в целом", - сказал Ведяхин, слова которого приводит пресс-служба "Сколкова". Кадровые изменения В состав комитета по стратегии включен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Кучушев, а в состав комитета по городскому развитию вошел вице-президент, директор департамента недвижимости и эксплуатации ПАО Сбербанк Михаил Сусов, уточнили в пресс-службе "Сколкова".
https://ria.ru/20231225/skolkovo-1917898633.html
https://ria.ru/20240213/zveno-1927186463.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сколково, игорь шувалов, сергей кучушев, технологии, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Россия, Сколково, Игорь Шувалов, Сергей Кучушев, Технологии, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Cтартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта "Сколково" без прохождения экспертизы, сообщает пресс-служба "Сколково".
Присвоение статуса будет осуществляться на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней. Это решение принял Совет директоров фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Оно вступит в силу после согласования с Попечительским советом Фонда.
Наличие компании в реестре МТК открывает упрощенный доступ к мерам поддержки и позволяет минимизировать сбор документов.
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Еще одно изменение, поддержанное Советом директоров, — преимущества для участников проекта в реестре МТК при получении микрогрантов.
"Мы рассмотрели и одобрили подход по участию "Сколково" в программе по поддержке малых технологических компаний (МТК), которая реализуется правительством совместно с организациями развития группы ВЭБ.РФ. Принятое решение предусматривает настройку регуляторики фонда и его инструментов поддержки, в частности, микрогрантов. Рассчитываем, что это позволит дополнительно поддержать отечественных разработчиков перспективных технологий. Ведь небольшие компании вносят важный вклад в достижение технологического суверенитета страны", - сообщил председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов
, его слова приводит пресс-служба.
По словам председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, фонд фокусирует предоставление микрогрантов на участниках проекта "Сколково", являющихся малыми технологическими компаниями с выручкой до 300 миллионов рублей.
"Для участников проекта "Сколково", которые еще не получили статус малой технологической компании, мы сохранили возможность получения микрогрантов для компенсации расходов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", - сказал Дроздов, слова которого приводит пресс-служба.
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Первый заместитель председателя правления Сбербанка
, член Совета директоров фонда "Сколково" Александр Ведяхин добавил, что упрощение этого порядка должно положительно отразиться на востребованности мер поддержки и в конечном счете на развитии технологического предпринимательства в стране.
"А это уже наша общая цель, поскольку Сбер со своей стороны активно поддерживает предпринимательский сектор, стартапы, подростков, желающих стать технологическими предпринимателями, и культуру инноваций в целом", - сказал Ведяхин, слова которого приводит пресс-служба "Сколкова".
В состав комитета по стратегии включен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Кучушев
, а в состав комитета по городскому развитию вошел вице-президент, директор департамента недвижимости и эксплуатации ПАО Сбербанк Михаил Сусов, уточнили в пресс-службе "Сколкова".