https://ria.ru/20240312/skolkovo-1932533503.html

"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний

"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний - РИА Новости, 12.03.2024

"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний

Cтартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта "Сколково" без прохождения экспертизы, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:42

2024-03-12T16:42

2024-03-12T17:14

россия

сколково

игорь шувалов

сергей кучушев

технологии

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932539919_0:112:1211:793_1920x0_80_0_0_b08bf56771acc39d25168dcf6792c3a7.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Cтартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта "Сколково" без прохождения экспертизы, сообщает пресс-служба "Сколково". Упрощение статуса Присвоение статуса будет осуществляться на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней. Это решение принял Совет директоров фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Оно вступит в силу после согласования с Попечительским советом Фонда. Наличие компании в реестре МТК открывает упрощенный доступ к мерам поддержки и позволяет минимизировать сбор документов. Еще одно изменение, поддержанное Советом директоров, — преимущества для участников проекта в реестре МТК при получении микрогрантов. "Мы рассмотрели и одобрили подход по участию "Сколково" в программе по поддержке малых технологических компаний (МТК), которая реализуется правительством совместно с организациями развития группы ВЭБ.РФ. Принятое решение предусматривает настройку регуляторики фонда и его инструментов поддержки, в частности, микрогрантов. Рассчитываем, что это позволит дополнительно поддержать отечественных разработчиков перспективных технологий. Ведь небольшие компании вносят важный вклад в достижение технологического суверенитета страны", - сообщил председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба. По словам председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, фонд фокусирует предоставление микрогрантов на участниках проекта "Сколково", являющихся малыми технологическими компаниями с выручкой до 300 миллионов рублей. "Для участников проекта "Сколково", которые еще не получили статус малой технологической компании, мы сохранили возможность получения микрогрантов для компенсации расходов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", - сказал Дроздов, слова которого приводит пресс-служба. Первый заместитель председателя правления Сбербанка, член Совета директоров фонда "Сколково" Александр Ведяхин добавил, что упрощение этого порядка должно положительно отразиться на востребованности мер поддержки и в конечном счете на развитии технологического предпринимательства в стране. "А это уже наша общая цель, поскольку Сбер со своей стороны активно поддерживает предпринимательский сектор, стартапы, подростков, желающих стать технологическими предпринимателями, и культуру инноваций в целом", - сказал Ведяхин, слова которого приводит пресс-служба "Сколкова". Кадровые изменения В состав комитета по стратегии включен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Кучушев, а в состав комитета по городскому развитию вошел вице-президент, директор департамента недвижимости и эксплуатации ПАО Сбербанк Михаил Сусов, уточнили в пресс-службе "Сколкова".

https://ria.ru/20231225/skolkovo-1917898633.html

https://ria.ru/20240213/zveno-1927186463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сколково, игорь шувалов, сергей кучушев, технологии, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса