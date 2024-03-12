https://ria.ru/20240312/shveytsariya-1932557847.html
Швейцария завела первое уголовное дело по нарушению санкций против России
Швейцария завела первое уголовное дело по нарушению санкций против России - РИА Новости, 12.03.2024
Швейцария завела первое уголовное дело по нарушению санкций против России
Швейцария возбудила первое уголовное дело в связи с предполагаемым нарушением санкций против России, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:39
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2024-03-12T17:39
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Швейцария возбудила первое уголовное дело в связи с предполагаемым нарушением санкций против России, сообщает газета Financial Times. "Генеральный прокурор Швейцарии начал уголовное расследование предполагаемого нарушения санкций, введенных в отношении России, неназванной компанией. Это стало первым свидетельством готовности страны преследовать группы лиц за ведение бизнеса с Москвой", - передает издание. Предполагается, что компания нарушила правила, используя дочерние компании за рубежом. Дело было возбуждено после обращения Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), который просил начать расследование в отношении еще одной компании по аналогичным причинам, но получил отказ от генпрокурора, так как "дело не представляло особой значимости". "Федеральная прокуратура занялась одним из судебных разбирательств и отказалась браться за второе", - приводит газета слова пресс-секретаря Линды фон Бург. Представители SECO заявили, что в общей сложности начали 49 административных дел в связи с потенциальными нарушениями санкций в отношении России. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240302/gaz-1930625594.html
https://ria.ru/20240227/sanktsii-1929865107.html
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россия, швейцария, москва, владимир путин, в мире
Россия, Швейцария, Москва, Владимир Путин, В мире
Швейцария завела первое уголовное дело по нарушению санкций против России
FT: Швейцария завела первое уголовное дело по нарушению санкций против РФ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Швейцария возбудила первое уголовное дело в связи с предполагаемым нарушением санкций против России, сообщает газета
Financial Times.
"Генеральный прокурор Швейцарии начал уголовное расследование предполагаемого нарушения санкций, введенных в отношении России, неназванной компанией. Это стало первым свидетельством готовности страны преследовать группы лиц за ведение бизнеса с Москвой", - передает издание.
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Предполагается, что компания нарушила правила, используя дочерние компании за рубежом. Дело было возбуждено после обращения Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), который просил начать расследование в отношении еще одной компании по аналогичным причинам, но получил отказ от генпрокурора, так как "дело не представляло особой значимости".
"Федеральная прокуратура занялась одним из судебных разбирательств и отказалась браться за второе", - приводит газета слова пресс-секретаря Линды фон Бург.
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Представители SECO заявили, что в общей сложности начали 49 административных дел в связи с потенциальными нарушениями санкций в отношении России.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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