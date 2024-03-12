https://ria.ru/20240312/shveytsariya-1932497272.html

МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов

МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов - РИА Новости, 12.03.2024

МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов

Посола Швейцарии в России Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей заявили протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку основ... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:57

2024-03-12T13:57

2024-03-12T15:09

россия

швейцария

в мире

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посола Швейцарии в России Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей заявили протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку основ механизма по конфискации российских активов на швейцарской территории, сообщили в МИД."В МИД России была вызвана посол Швейцарии в Москве К.Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковывать находящиеся на территории Швейцарской Конфедерации государственные активы Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Послу заявили, что российская сторона осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении госиммунитета.МИД подчеркнул, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием надуманного "репарационного механизма" будет воровством на госуровне.Ведомство отметило, что в случае практической реализации подобных планов Берна ответные меры РФ будут неизбежны.

https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)