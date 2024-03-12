https://ria.ru/20240312/shveytsariya-1932497272.html
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов - РИА Новости, 12.03.2024
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов
Посола Швейцарии в России Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей заявили протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку основ... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:57
2024-03-12T13:57
2024-03-12T15:09
россия
швейцария
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посола Швейцарии в России Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей заявили протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку основ механизма по конфискации российских активов на швейцарской территории, сообщили в МИД."В МИД России была вызвана посол Швейцарии в Москве К.Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковывать находящиеся на территории Швейцарской Конфедерации государственные активы Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Послу заявили, что российская сторона осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении госиммунитета.МИД подчеркнул, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием надуманного "репарационного механизма" будет воровством на госуровне.Ведомство отметило, что в случае практической реализации подобных планов Берна ответные меры РФ будут неизбежны.
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Швейцария, В мире, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов
МИД России выразил протест послу Швейцарии из-за решения о конфискации активов