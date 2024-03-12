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МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов - РИА Новости, 12.03.2024
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13:57 12.03.2024 (обновлено: 15:09 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/shveytsariya-1932497272.html
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов - РИА Новости, 12.03.2024
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов
Посола Швейцарии в России Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей заявили протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку основ... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:57
2024-03-12T15:09
россия
швейцария
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посола Швейцарии в России Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей заявили протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку основ механизма по конфискации российских активов на швейцарской территории, сообщили в МИД."В МИД России была вызвана посол Швейцарии в Москве К.Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковывать находящиеся на территории Швейцарской Конфедерации государственные активы Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Послу заявили, что российская сторона осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении госиммунитета.МИД подчеркнул, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием надуманного "репарационного механизма" будет воровством на госуровне.Ведомство отметило, что в случае практической реализации подобных планов Берна ответные меры РФ будут неизбежны.
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россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Швейцария, В мире, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов

МИД России выразил протест послу Швейцарии из-за решения о конфискации активов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посола Швейцарии в России Кристину Марти Ланг вызвали в МИД России, где ей заявили протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку основ механизма по конфискации российских активов на швейцарской территории, сообщили в МИД.
"В МИД России была вызвана посол Швейцарии в Москве К.Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковывать находящиеся на территории Швейцарской Конфедерации государственные активы Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Послу заявили, что российская сторона осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении госиммунитета.
МИД подчеркнул, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием надуманного "репарационного механизма" будет воровством на госуровне.
Ведомство отметило, что в случае практической реализации подобных планов Берна ответные меры РФ будут неизбежны.
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РоссияШвейцарияВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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