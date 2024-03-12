Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России
Премьер Кристерссон: Швеция вместе с НАТО намерена защищать Готланд от России
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон решил с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России", пишет Financial Times.
"Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью изданию.
"Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью изданию.
Он отметил, что укрепление обороны острова Готланд станет одним из первых вопросов в повестке дискуссий с партнерами по НАТО.
Кристерссон признал, что Швеция имеет лишь “небольшое” военное присутствие на Готланде, которое другие лидеры блока из стран Северной Европы и Балтии регулярно называют критической уязвимостью Североатлантического союза.
“Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего", — отметил премьер Швеции.
Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.
Готланд — самый большой остров Швеции. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.
Кристерссон признал, что Швеция имеет лишь “небольшое” военное присутствие на Готланде, которое другие лидеры блока из стран Северной Европы и Балтии регулярно называют критической уязвимостью Североатлантического союза.
“Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего", — отметил премьер Швеции.
Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.
Готланд — самый большой остров Швеции. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.