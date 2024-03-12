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Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России - РИА Новости, 12.03.2024
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11:39 12.03.2024 (обновлено: 15:13 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932457119.html
Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России
Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России - РИА Новости, 12.03.2024
Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон решил с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России", пишет Financial Times. "Готланд всегда был важен. <...>... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:39
2024-03-12T15:13
в мире
швеция
россия
ульф кристерссон
нато
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон решил с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России", пишет Financial Times. "Готланд всегда был важен. &lt;...&gt; Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью изданию. Он отметил, что укрепление обороны острова Готланд станет одним из первых вопросов в повестке дискуссий с партнерами по НАТО.Кристерссон признал, что Швеция имеет лишь “небольшое” военное присутствие на Готланде, которое другие лидеры блока из стран Северной Европы и Балтии регулярно называют критической уязвимостью Североатлантического союза. “Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего", — отметил премьер Швеции. Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок. Готланд — самый большой остров Швеции. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html
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в мире, швеция, россия, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Россия, Ульф Кристерссон, НАТО
Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России

Премьер Кристерссон: Швеция вместе с НАТО намерена защищать Готланд от России

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон решил с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России", пишет Financial Times.

"Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью изданию.
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Он отметил, что укрепление обороны острова Готланд станет одним из первых вопросов в повестке дискуссий с партнерами по НАТО.

Кристерссон признал, что Швеция имеет лишь “небольшое” военное присутствие на Готланде, которое другие лидеры блока из стран Северной Европы и Балтии регулярно называют критической уязвимостью Североатлантического союза.

“Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего", — отметил премьер Швеции.

Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.

Готланд — самый большой остров Швеции. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.
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В миреШвецияРоссияУльф КристерссонНАТО
 
 
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