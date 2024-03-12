https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932457119.html

Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России

Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России - РИА Новости, 12.03.2024

Остров в Балтийском море. Премьер Швеции сделал заявление о России

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон решил с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России", пишет Financial Times. "Готланд всегда был важен. <...>... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:39

2024-03-12T11:39

2024-03-12T15:13

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ульф кристерссон

нато

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон решил с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России", пишет Financial Times. "Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью изданию. Он отметил, что укрепление обороны острова Готланд станет одним из первых вопросов в повестке дискуссий с партнерами по НАТО.Кристерссон признал, что Швеция имеет лишь “небольшое” военное присутствие на Готланде, которое другие лидеры блока из стран Северной Европы и Балтии регулярно называют критической уязвимостью Североатлантического союза. “Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего", — отметил премьер Швеции. Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок. Готланд — самый большой остров Швеции. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html

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в мире, швеция, россия, ульф кристерссон, нато