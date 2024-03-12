https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932428077.html
Стало известно, как Швеция готовится к войне с Россией
Стало известно, как Швеция готовится к войне с Россией - РИА Новости, 12.03.2024
Стало известно, как Швеция готовится к войне с Россией
В Швеции начали готовить население к "тотальной обороне" из опасения перед возможной войной с Россией, передает французский портал Sud Ouest. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:57
2024-03-12T09:57
2024-03-12T13:17
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Швеции начали готовить население к "тотальной обороне" из опасения перед возможной войной с Россией, передает французский портал Sud Ouest."Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство", — говорится в статье.Кроме того, специалисты советуют запасаться едой на три месяца вперед.Как пояснила в комментарии Sud Ouest глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка, концепция "тотальной обороны" заключается в подготовке населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.До конца года ведомство планирует разослать по всем шведским домам обновленные брошюры с правилами поведения на случай пессимистического развития событий.Еще в январе главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что население страны должно морально готовиться к войне, а после вступления в НАТО призвал шведов задуматься, готовы ли они к "российской угрозе".Накануне в штаб-квартире альянса в Брюсселе подняли флаг Швеции, что официально ознаменовало ее присоединение к блоку в качестве 32-го члена.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931772594.html
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россия, швеция, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Швеция, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Стало известно, как Швеция готовится к войне с Россией
SO: шведов призвали запастись консервами и едой перед войной с Россией
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
В Швеции начали готовить население к "тотальной обороне" из опасения перед возможной войной с Россией, передает французский портал Sud Ouest
.
"Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство", — говорится в статье.
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Кроме того, специалисты советуют запасаться едой на три месяца вперед.
Как пояснила в комментарии Sud Ouest глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка, концепция "тотальной обороны" заключается в подготовке населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.
До конца года ведомство планирует разослать по всем шведским домам обновленные брошюры с правилами поведения на случай пессимистического развития событий.
Еще в январе главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что население страны должно морально готовиться к войне, а после вступления в НАТО призвал шведов задуматься, готовы ли они к "российской угрозе".
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Накануне в штаб-квартире альянса в Брюсселе подняли флаг Швеции, что официально ознаменовало ее присоединение к блоку в качестве 32-го члена.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной
невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
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