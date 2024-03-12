https://ria.ru/20240312/shpionazh-1932409228.html

Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 12.03.2024

Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:02

2024-03-12T06:02

2024-03-12T09:24

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении ведомства."В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе", - сказано в пресс-релизе. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ).

https://ria.ru/20240312/zaderzhanie-1932403395.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мариуполь, россия, донецкая народная республика