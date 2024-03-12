https://ria.ru/20240312/shpionazh-1932409228.html
Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 12.03.2024
Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:02
2024-03-12T06:02
2024-03-12T09:24
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении ведомства."В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе", - сказано в пресс-релизе. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ).
https://ria.ru/20240312/zaderzhanie-1932403395.html
мариуполь
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мариуполь, россия, донецкая народная республика
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика
Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Сотрудники УФСБ по ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже