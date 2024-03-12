https://ria.ru/20240312/shebekino-1932534088.html

Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области

Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024

Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области

Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:25

2024-03-12T16:25

2024-03-12T16:30

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино. Слава богу, пострадавших нет", - написал он.По словам Гладкова, из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, люди оперативно были выведены на улицу, пожарные расчеты приступили к тушению. Разрушения выявлены на территории трех промышленных предприятий - выбиты окна в административных корпусах, поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне."Также снаряды ложились рядом с гаражным кооперативом - посечено два легковых автомобиля. Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят", - добавил глава региона. Он подчеркнул, что оперативные службы работают на местах, обход территорий продолжается.

https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932521507.html

https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html

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Кирилл Волков

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина, вячеслав гладков