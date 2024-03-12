https://ria.ru/20240312/shebekino-1932534088.html
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области
Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:25
2024-03-12T16:25
2024-03-12T16:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино. Слава богу, пострадавших нет", - написал он.По словам Гладкова, из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, люди оперативно были выведены на улицу, пожарные расчеты приступили к тушению. Разрушения выявлены на территории трех промышленных предприятий - выбиты окна в административных корпусах, поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне."Также снаряды ложились рядом с гаражным кооперативом - посечено два легковых автомобиля. Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят", - добавил глава региона. Он подчеркнул, что оперативные службы работают на местах, обход территорий продолжается.
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932521507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Украина, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области
Гладков сообщил о повторном обстреле Шебекино украинскими войсками
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Под повторный обстрел ВСУ попал город Шебекино. Слава богу, пострадавших нет", - написал он.
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По словам Гладкова, из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, люди оперативно были выведены на улицу, пожарные расчеты приступили к тушению. Разрушения выявлены на территории трех промышленных предприятий - выбиты окна в административных корпусах, поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне.
"Также снаряды ложились рядом с гаражным кооперативом - посечено два легковых автомобиля. Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят", - добавил глава региона. Он подчеркнул, что оперативные службы работают на местах, обход территорий продолжается.
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