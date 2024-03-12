https://ria.ru/20240312/shebekino-1932515397.html
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ получили повреждения около 30 домов
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ получили повреждения около 30 домов - РИА Новости, 12.03.2024
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ получили повреждения около 30 домов
Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:03
2024-03-12T15:03
2024-03-12T15:10
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932516910_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_fac17c72d324b3cee7735d650259cbb7.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее было известно о двух раненых мирных жителях: женщина получила осколочные ранения, рану обработали на месте, у мужчины также осколочные ранения, он в больнице. Глава области уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех: в ЦРБ самостоятельно обратилась жительница с осколочными ранениями лица и контузией. Пострадавшую госпитализируют в областную больницу Белгорода. "Различные повреждения выявлены в 21 частном домовладении и 8 многоквартирных домах. В основном это посеченные фасады и выбитые окна. Также повреждены здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума, одного из предприятий. Повреждения получили также 12 легковых автомобилей. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, подрядные организации закреплены за поврежденными объектами, в течение дня проведут необходимые замеры для дальнейшего восстановления. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932516910_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_cb8f299b822e6ddd20a1d4191636eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ получили повреждения около 30 домов
Гладвков: 21 частный и 8 многоквартирных домов повредило при обстреле Шебекино
БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее было известно о двух раненых мирных жителях: женщина получила осколочные ранения, рану обработали на месте, у мужчины также осколочные ранения, он в больнице.
Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях
Глава области уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех: в ЦРБ самостоятельно обратилась жительница с осколочными ранениями лица и контузией. Пострадавшую госпитализируют в областную больницу Белгорода
.
"Различные повреждения выявлены в 21 частном домовладении и 8 многоквартирных домах. В основном это посеченные фасады и выбитые окна. Также повреждены здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума, одного из предприятий. Повреждения получили также 12 легковых автомобилей. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, подрядные организации закреплены за поврежденными объектами, в течение дня проведут необходимые замеры для дальнейшего восстановления.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью
Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине