https://ria.ru/20240312/shebekino-1932515397.html

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ получили повреждения около 30 домов

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ получили повреждения около 30 домов - РИА Новости, 12.03.2024

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ получили повреждения около 30 домов

Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:03

2024-03-12T15:03

2024-03-12T15:10

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее было известно о двух раненых мирных жителях: женщина получила осколочные ранения, рану обработали на месте, у мужчины также осколочные ранения, он в больнице. Глава области уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех: в ЦРБ самостоятельно обратилась жительница с осколочными ранениями лица и контузией. Пострадавшую госпитализируют в областную больницу Белгорода. "Различные повреждения выявлены в 21 частном домовладении и 8 многоквартирных домах. В основном это посеченные фасады и выбитые окна. Также повреждены здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума, одного из предприятий. Повреждения получили также 12 легковых автомобилей. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, подрядные организации закреплены за поврежденными объектами, в течение дня проведут необходимые замеры для дальнейшего восстановления. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков