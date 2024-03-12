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На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей - РИА Новости, 12.03.2024
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11:53 12.03.2024 (обновлено: 12:00 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/seti-1932456712.html
На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей
На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей - РИА Новости, 12.03.2024
На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей
Акцию плетения маскировочных сетей для участников специальной военной операции "Поддержи наших" проведут в Магаданской области на избирательный участках в дни... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:53
2024-03-12T12:00
надежные люди
магаданская область
выборы президента рф
вооруженные силы рф
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МАГАДАН, 12 мар — РИА Новости. Акцию плетения маскировочных сетей для участников специальной военной операции "Поддержи наших" проведут в Магаданской области на избирательный участках в дни президентских выборов, сообщает правительство региона на сайте. "Акцию "Поддержи наших" проведут в дни голосования на Колыме с 15 по 17 марта. Каждый сможет присоединиться к плетению маскировочных сетей, созданию блиндажных свечей, сухих душей… Провести акцию "Поддержи наших" предложили волонтеры и сотрудники общественных организаций Колымы. Сегодня наши бойцы в зоне СВО сражаются за Россию, отстаивают её границы и им каждый день требуется поддержка", - говорится в сообщении. Колымские волонтеры еженедельно отправляют новые маскировочные сети в зону СВО, но они являются расходным материалом и нужны постоянно.
https://ria.ru/20240226/pomosch-1929457627.html
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магаданская область, выборы президента рф, вооруженные силы рф
Надежные люди, Магаданская область, Выборы президента РФ, Вооруженные силы РФ
На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей

На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей для СВО

© Фото : Правительство Магаданской областиАкция плетения маскировочных сетей для бойцов СВО на Колыме
Акция плетения маскировочных сетей для бойцов СВО на Колыме - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Правительство Магаданской области
Акция плетения маскировочных сетей для бойцов СВО на Колыме
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 12 мар — РИА Новости. Акцию плетения маскировочных сетей для участников специальной военной операции "Поддержи наших" проведут в Магаданской области на избирательный участках в дни президентских выборов, сообщает правительство региона на сайте.
"Акцию "Поддержи наших" проведут в дни голосования на Колыме с 15 по 17 марта. Каждый сможет присоединиться к плетению маскировочных сетей, созданию блиндажных свечей, сухих душей… Провести акцию "Поддержи наших" предложили волонтеры и сотрудники общественных организаций Колымы. Сегодня наши бойцы в зоне СВО сражаются за Россию, отстаивают её границы и им каждый день требуется поддержка", - говорится в сообщении.
Колымские волонтеры еженедельно отправляют новые маскировочные сети в зону СВО, но они являются расходным материалом и нужны постоянно.
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Надежные людиМагаданская областьВыборы президента РФВооруженные силы РФ
 
 
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