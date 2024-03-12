https://ria.ru/20240312/seti-1932456712.html

На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей

На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей - РИА Новости, 12.03.2024

На Колыме в дни выборов проведут акцию по плетению маскировочных сетей

Акцию плетения маскировочных сетей для участников специальной военной операции "Поддержи наших" проведут в Магаданской области на избирательный участках в дни... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:53

2024-03-12T11:53

2024-03-12T12:00

надежные люди

магаданская область

выборы президента рф

вооруженные силы рф

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МАГАДАН, 12 мар — РИА Новости. Акцию плетения маскировочных сетей для участников специальной военной операции "Поддержи наших" проведут в Магаданской области на избирательный участках в дни президентских выборов, сообщает правительство региона на сайте. "Акцию "Поддержи наших" проведут в дни голосования на Колыме с 15 по 17 марта. Каждый сможет присоединиться к плетению маскировочных сетей, созданию блиндажных свечей, сухих душей… Провести акцию "Поддержи наших" предложили волонтеры и сотрудники общественных организаций Колымы. Сегодня наши бойцы в зоне СВО сражаются за Россию, отстаивают её границы и им каждый день требуется поддержка", - говорится в сообщении. Колымские волонтеры еженедельно отправляют новые маскировочные сети в зону СВО, но они являются расходным материалом и нужны постоянно.

https://ria.ru/20240226/pomosch-1929457627.html

магаданская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магаданская область, выборы президента рф, вооруженные силы рф