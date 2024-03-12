https://ria.ru/20240312/servis-1932497976.html
Число подписчиков сервиса "Подмосковные стройки" превысило 30 000 человек
Число подписчиков сервиса "Подмосковные стройки" превысило 30 000 человек - РИА Новости, 12.03.2024
Число подписчиков сервиса "Подмосковные стройки" превысило 30 000 человек
Число постоянных подписчиков сервиса Главгосстройнадзора Московской области "Подмосковные стройки" превысило 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:08
2024-03-12T14:08
2024-03-12T14:08
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Число постоянных подписчиков сервиса Главгосстройнадзора Московской области "Подмосковные стройки" превысило 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Сейчас на интерактивной карте с дополненной реальностью размещаются около 6,5 тысячи объектов, в их числе также строящиеся, аварийные и незаконные. В формате онлайн обновляется информация по каждому из них. Кроме того, в сервис интегрирован голосовой помощник "Алиса". С момента запуска число обращений через эту опцию достигло пяти тысяч. Еще в 2019 году у жителей региона была выявлена потребность в получении достоверной информации о ситуации на стройках. Тогда Госстройнадзор первым в стране создал цифровые паспорта стройобъектов и запустил мобильное приложение "Подмосковные стройки". "Представить современный надзор без цифровых технологий уже невозможно. Мы запускаем и развиваем цифровые сервисы - понятные и удобных как для жителей области и других регионов, так и для застройщиков. Один из них — "Подмосковные стройки" - охватывает все стройплощадки, оцифровано 100% объектов строительства. С использованием дополненной реальности любой человек через свой смартфон получает доступ к этим сведениям. Такая AR-технология не имеет аналогов в мире", — сказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что с помощью сервиса можно снизить риски при покупке жилья на стадии строительства, стимулировать добросовестность застройщиков, а также бороться с "самостроями". В зависимости от темпов возведения, каждому из объектов присвоили свою цветовую метку: "синим" отметили объекты, строительство которых только запланировано, "зеленым" — стройки, которые идут по установленному графику, "желтым" — с отставанием от сроков до шести месяцев, "красным" — свыше шести месяцев. Это необходимо для привлечения внимания пользователей в случае принятия решения о покупке жилья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Число постоянных подписчиков сервиса Главгосстройнадзора Московской области "Подмосковные стройки" превысило 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Сейчас на интерактивной карте с дополненной реальностью размещаются около 6,5 тысячи объектов, в их числе также строящиеся, аварийные и незаконные. В формате онлайн обновляется информация по каждому из них. Кроме того, в сервис интегрирован голосовой помощник "Алиса
". С момента запуска число обращений через эту опцию достигло пяти тысяч.
Еще в 2019 году у жителей региона была выявлена потребность в получении достоверной информации о ситуации на стройках. Тогда Госстройнадзор
первым в стране создал цифровые паспорта стройобъектов и запустил мобильное приложение "Подмосковные стройки".
«
"Представить современный надзор без цифровых технологий уже невозможно. Мы запускаем и развиваем цифровые сервисы - понятные и удобных как для жителей области и других регионов, так и для застройщиков. Один из них — "Подмосковные стройки" - охватывает все стройплощадки, оцифровано 100% объектов строительства. С использованием дополненной реальности любой человек через свой смартфон получает доступ к этим сведениям. Такая AR-технология не имеет аналогов в мире", — сказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что с помощью сервиса можно снизить риски при покупке жилья на стадии строительства, стимулировать добросовестность застройщиков, а также бороться с "самостроями". В зависимости от темпов возведения, каждому из объектов присвоили свою цветовую метку: "синим" отметили объекты, строительство которых только запланировано, "зеленым" — стройки, которые идут по установленному графику, "желтым" — с отставанием от сроков до шести месяцев, "красным" — свыше шести месяцев. Это необходимо для привлечения внимания пользователей в случае принятия решения о покупке жилья.
В Подмосковье планируют отремонтировать более 4 тысяч домов в 2024 году