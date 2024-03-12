https://ria.ru/20240312/servis-1932497976.html

Число подписчиков сервиса "Подмосковные стройки" превысило 30 000 человек

Число подписчиков сервиса "Подмосковные стройки" превысило 30 000 человек - РИА Новости, 12.03.2024

Число подписчиков сервиса "Подмосковные стройки" превысило 30 000 человек

Число постоянных подписчиков сервиса Главгосстройнадзора Московской области "Подмосковные стройки" превысило 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:08

2024-03-12T14:08

2024-03-12T14:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Число постоянных подписчиков сервиса Главгосстройнадзора Московской области "Подмосковные стройки" превысило 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Сейчас на интерактивной карте с дополненной реальностью размещаются около 6,5 тысячи объектов, в их числе также строящиеся, аварийные и незаконные. В формате онлайн обновляется информация по каждому из них. Кроме того, в сервис интегрирован голосовой помощник "Алиса". С момента запуска число обращений через эту опцию достигло пяти тысяч. Еще в 2019 году у жителей региона была выявлена потребность в получении достоверной информации о ситуации на стройках. Тогда Госстройнадзор первым в стране создал цифровые паспорта стройобъектов и запустил мобильное приложение "Подмосковные стройки". "Представить современный надзор без цифровых технологий уже невозможно. Мы запускаем и развиваем цифровые сервисы - понятные и удобных как для жителей области и других регионов, так и для застройщиков. Один из них — "Подмосковные стройки" - охватывает все стройплощадки, оцифровано 100% объектов строительства. С использованием дополненной реальности любой человек через свой смартфон получает доступ к этим сведениям. Такая AR-технология не имеет аналогов в мире", — сказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что с помощью сервиса можно снизить риски при покупке жилья на стадии строительства, стимулировать добросовестность застройщиков, а также бороться с "самостроями". В зависимости от темпов возведения, каждому из объектов присвоили свою цветовую метку: "синим" отметили объекты, строительство которых только запланировано, "зеленым" — стройки, которые идут по установленному графику, "желтым" — с отставанием от сроков до шести месяцев, "красным" — свыше шести месяцев. Это необходимо для привлечения внимания пользователей в случае принятия решения о покупке жилья.

https://realty.ria.ru/20240209/remont-1926447707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)