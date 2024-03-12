https://ria.ru/20240312/sertifikat-1932462495.html
Российский производитель кормов получил сертификат "Сделано в России"
Российский производитель кормов получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 12.03.2024
Российский производитель кормов получил сертификат "Сделано в России"
Старооскольский производитель кормов для сельскохозяйственных животных и птиц "Белгородские Корма" прошел добровольную сертификацию Российского экспортного... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:47
2024-03-12T11:47
2024-03-12T11:47
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
армения
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Старооскольский производитель кормов для сельскохозяйственных животных и птиц "Белгородские Корма" прошел добровольную сертификацию Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и получил знак-"птичку", еще раз подтвердив качество своей продукции и ее конкурентоспособность на международном рынке, сообщает центр.На данный момент предприятие осуществляет экспортные поставки только в Армению, однако в дальнейшем планирует активно развивать свою международную деятельность, в том числе при помощи Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ)."Компания планирует выходить на международный уровень, и в том числе для этого решила получить добровольный сертификат "Сделано в России". Международная торговля дает возможность российскому бизнесу реализовывать конкурентоспособный товар на мировом рынке.", –отмечают в компании.Знак-"птичка" – символ "Сделано в России" – сможет не только помочь с экспортным расширением, подчеркнув качество продукции и ответственность производителя, но и укрепить позиции на внутреннем рынке, считают в компании.
https://ria.ru/20240306/rets-1931507864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia), армения
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Армения
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Старооскольский производитель кормов для сельскохозяйственных животных и птиц "Белгородские Корма" прошел добровольную сертификацию Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и получил знак-"птичку", еще раз подтвердив качество своей продукции и ее конкурентоспособность на международном рынке, сообщает центр.
На данный момент предприятие осуществляет экспортные поставки только в Армению
, однако в дальнейшем планирует активно развивать свою международную деятельность, в том числе при помощи Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ).
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"Компания планирует выходить на международный уровень, и в том числе для этого решила получить добровольный сертификат "Сделано в России". Международная торговля дает возможность российскому бизнесу реализовывать конкурентоспособный товар на мировом рынке.", –отмечают в компании.
Знак-"птичка" – символ "Сделано в России" – сможет не только помочь с экспортным расширением, подчеркнув качество продукции и ответственность производителя, но и укрепить позиции на внутреннем рынке, считают в компании.