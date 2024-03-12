https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932406615.html

Журналист Карлсон раскритиковал санкционную политику США в отношении России

Журналист Карлсон раскритиковал санкционную политику США в отношении России - РИА Новости, 12.03.2024

Журналист Карлсон раскритиковал санкционную политику США в отношении России

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок". РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T04:57

2024-03-12T04:57

2024-03-12T04:57

россия

сша

вашингтон (штат)

такер карлсон

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок". "Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - заявил Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо. Журналист не согласился с исключением России из системы Swift и изъятием имущества российских бизнесменов. По словам Карлсона, меры Вашингтона против России заставят и других задуматься о хранении активов в США и использовании доллара. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

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россия, сша, вашингтон (штат), такер карлсон, владимир путин