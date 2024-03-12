https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932398378.html

Россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций

Россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций - РИА Новости, 12.03.2024

Россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций

Способы, которыми россияне сегодня могут рассчитываться "с заграницей", раскрыл агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T02:17

2024-03-12T02:17

2024-03-12T02:17

экономика

турция

николай кузнецов

государственный университет управления

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Способы, которыми россияне сегодня могут рассчитываться "с заграницей", раскрыл агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Он отметил, что схемы отличаются в зависимости от страны и суммы. Если вы летите в Турцию как пакетный турист, то все платежи совершаете дома в рублях, а с собой достаточно взять немного наличных. Если планируется отдых "дикарем", наличных потребуется гораздо больше. В этом случае можно открыть счет в совместном российско-турецком проекте "Летим", где вы получаете электронную (виртуальную) карту платежной системы для расчетов в крупных торговых центрах и гостиницах. При этом перевести на нее деньги можно только с комиссией в несколько процентов, а курс может быть не самым выгодным."Если поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран. В ряде случаев это можно сделать, даже не покидая пределов РФ", - отметил эксперт. При этом не забудьте вовремя уведомить ФНС об открытии счета.Большие суммы – например, для крупной покупки или бизнеса – можно переводить через банки, которые пока этим занимаются. Однако это тоже может быть не очень выгодно, а деньги придут в другую страну через конвертацию в третью валюту, заключил он.

https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html

https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, турция, николай кузнецов, государственный университет управления, федеральная налоговая служба (фнс россии)