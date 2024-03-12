https://ria.ru/20240312/san-1932527298.html

Экс-ректора Российского православного университета лишили сана

Экс-ректора Российского православного университета лишили сана - РИА Новости, 12.03.2024

Экс-ректора Российского православного университета лишили сана

Сайт Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) сообщил, что экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:49

2024-03-12T15:49

2024-03-12T15:49

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русская православная церковь

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сайт Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) сообщил, что экс-ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Петр (Еремеев) лишен сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом. "Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 8 февраля 2024 года, вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов", – говорится в патриаршем указе, опубликованном сайтом во вторник. Ранее игумен Петр был запрещен в служении, он подлежал извержению из сана церковным судом после троекратной неявки на его заседания. Правило №25 Святых Апостолов гласит, что клирик, "в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе облаченный", должен быть извержен из сана. Игумен Петр (в миру Еремеев Руслан Николаевич), согласно информации сайта РПЦ, с 2011 по 2021 год был ректором РПУ, с 2013 по 2021 год – наместником Высоко-Петровского монастыря. Патриаршими указами в конце 2021 года он был освобожден от этих должностей. В ноябре 2023 года он был освобожден от настоятельства над патриаршим подворьем – храмом великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском Московской области.

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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москва, московская область (подмосковье), русская православная церковь, российский православный университет