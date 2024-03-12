https://ria.ru/20240312/samolet-1932482126.html
Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете
Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете - РИА Новости, 12.03.2024
Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете
Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал ложью информацию из соцсетей о якобы упавшем самолете. Об этом он заявил на своей странице РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:51
2024-03-12T12:51
2024-03-12T13:01
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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал ложью информацию из соцсетей о якобы упавшем самолете. Об этом он заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация про якобы упавший самолет на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения", - написал он.Чиновник призвал доверять "только проверенным источникам информации". К посту приложены два скриншота из Telegram-канала и "Одноклассников" с вердиктом "ФЕЙК".Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе также являются фейком.По словам регионального министра цифрового развития Сергея Четверикова, во вторник несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора.Как сообщила ранее ФСБ России, с воскресенья украинские военизированные формирования несколько раз попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, все попытки пресечены, Киев потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете
Глава администрации Валуйского округа Дыбов опроверг слухи об упавшем самолете
БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости.
Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал ложью информацию из соцсетей о якобы упавшем самолете. Об этом он заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация про якобы упавший самолет на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения", - написал он.
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Чиновник призвал доверять "только проверенным источникам информации". К посту приложены два скриншота из Telegram-канала и "Одноклассников" с вердиктом "ФЕЙК".
Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе также являются фейком.
По словам регионального министра цифрового развития Сергея Четверикова, во вторник несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора.
Как сообщила ранее ФСБ России, с воскресенья украинские военизированные формирования несколько раз попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, все попытки пресечены, Киев потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине