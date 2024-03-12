https://ria.ru/20240312/samolet-1932482126.html

Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете

Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете - РИА Новости, 12.03.2024

Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал ложью информацию из соцсетей о якобы упавшем самолете. Об этом он заявил на своей странице РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:51

2024-03-12T12:51

2024-03-12T13:01

белгородская область

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал ложью информацию из соцсетей о якобы упавшем самолете. Об этом он заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация про якобы упавший самолет на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения", - написал он.Чиновник призвал доверять "только проверенным источникам информации". К посту приложены два скриншота из Telegram-канала и "Одноклассников" с вердиктом "ФЕЙК".Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе также являются фейком.По словам регионального министра цифрового развития Сергея Четверикова, во вторник несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора.Как сообщила ранее ФСБ России, с воскресенья украинские военизированные формирования несколько раз попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, все попытки пресечены, Киев потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.

https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, происшествия