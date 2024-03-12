https://ria.ru/20240312/russkie-1932572307.html

В России немного забывали, что в новых регионах тоже русские, заявил Путин

В России немного забывали, что в новых регионах тоже русские, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2024

В России немного забывали, что в новых регионах тоже русские, заявил Путин

В Запорожской области живут такие же русские люди, в РФ немного забывали, что они такие же русские, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:36

2024-03-12T18:36

2024-03-12T18:36

специальная военная операция на украине

общество

россия

запорожская область

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Запорожской области живут такие же русские люди, в РФ немного забывали, что они такие же русские, заявил президент России Владимир Путин. "В этом-то все и дело, мы как бы про них, чувство такой вины даже, мы про них немножко как бы даже забывали, что они такие же, как и мы, русские люди", - подчеркнул Путин, говоря о жителях Запорожской области, на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291307.html

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

общество, россия, запорожская область, владимир путин