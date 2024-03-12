https://ria.ru/20240312/russkie-1932475247.html

В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими

В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими - РИА Новости, 12.03.2024

В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими

В Крыму задержали местного жителя за призывы к насильственным действиям над русскими, сообщает региональное управление ФСБ РФ. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:29

2024-03-12T12:29

2024-03-12T13:01

происшествия

россия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя за призывы к насильственным действиям над русскими, сообщает региональное управление ФСБ РФ. "Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, – русских", - говорится в сообщении. Мужчину задержали и завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231207/rasprava-1914287020.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)