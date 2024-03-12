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В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими - РИА Новости, 12.03.2024
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12:29 12.03.2024 (обновлено: 13:01 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/russkie-1932475247.html
В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими
В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими - РИА Новости, 12.03.2024
В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими
В Крыму задержали местного жителя за призывы к насильственным действиям над русскими, сообщает региональное управление ФСБ РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:29
2024-03-12T13:01
происшествия
россия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя за призывы к насильственным действиям над русскими, сообщает региональное управление ФСБ РФ. "Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, – русских", - говорится в сообщении. Мужчину задержали и завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231207/rasprava-1914287020.html
россия
республика крым
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происшествия, россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму задержали мужчину, призывавшего расправляться с русскими

ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к насилию над русскими

© УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗадержание сотрудниками УФСБ России жителя Крыма за призывы к насильственным действиям над русскими
Задержание сотрудниками УФСБ России жителя Крыма за призывы к насильственным действиям над русскими
© УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Задержание сотрудниками УФСБ России жителя Крыма за призывы к насильственным действиям над русскими
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя за призывы к насильственным действиям над русскими, сообщает региональное управление ФСБ РФ.
"Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, – русских", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали и завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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