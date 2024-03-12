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Глава МВД Эстонии отреагировал на объявление его в розыск Россией
Глава МВД Эстонии отреагировал на объявление его в розыск Россией - РИА Новости, 12.03.2024
Глава МВД Эстонии отреагировал на объявление его в розыск Россией
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью порталу Delfi заявил, что серьезно относится к тому, что Россия объявила его в розыск. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:13
2024-03-12T15:13
2024-03-12T15:13
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью порталу Delfi заявил, что серьезно относится к тому, что Россия объявила его в розыск. Ранее во вторник, как следует из базы розыска МВД России, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс был объявлен в розыск. Уголовная статья при этом не уточняется. По словам Ляэнеметса, он намерен продолжать свою работу, и его не пугают действия России, хотя к таким вещам следует относиться "очень серьезно". "Я отношусь к этому так, что у нас есть органы безопасности: я им доверяю, они справятся с задачей и обеспечат безопасность в эстонском государстве, в том числе для членов правительства", - сказал глава МВД.Он также отметил, что Россия хочет лишить западных чиновников и политиков возможности ездить по миру и объяснять всем странам, чем Россия сейчас занимается на Украине и как к этому следует относиться. "Возможно, это попытка изолировать нас от других", - добавил министр. В феврале в базе розыска МВД России появились премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Каллас тогда прокомментировала эту новость, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.
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россия, эстония, украина, кайя каллас, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Эстония, Украина, Кайя Каллас, Мария Захарова, В мире
Глава МВД Эстонии отреагировал на объявление его в розыск Россией
Глава МВД Эстонии заявил, что серьезно отнесся к объявлению его в розыск в РФ
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью порталу Delfi
заявил, что серьезно относится к тому, что Россия объявила его в розыск.
Ранее во вторник, как следует из базы розыска МВД России, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс был объявлен в розыск. Уголовная статья при этом не уточняется.
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По словам Ляэнеметса, он намерен продолжать свою работу, и его не пугают действия России, хотя к таким вещам следует относиться "очень серьезно".
"Я отношусь к этому так, что у нас есть органы безопасности: я им доверяю, они справятся с задачей и обеспечат безопасность в эстонском государстве, в том числе для членов правительства", - сказал глава МВД.
Он также отметил, что Россия хочет лишить западных чиновников и политиков возможности ездить по миру и объяснять всем странам, чем Россия сейчас занимается на Украине
и как к этому следует относиться. "Возможно, это попытка изолировать нас от других", - добавил министр.
В феврале в базе розыска МВД России появились премьер-министр Эстонии Кая Каллас
и государственный секретарь Таймар Петеркоп. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Каллас тогда прокомментировала эту новость, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.
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