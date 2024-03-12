https://ria.ru/20240312/rozhdaemost-1932577939.html

Путин оценил показатели рождаемости в ЯНАО

Путин оценил показатели рождаемости в ЯНАО - РИА Новости, 12.03.2024

Путин оценил показатели рождаемости в ЯНАО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" обсудил с главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:01

2024-03-12T19:01

2024-03-12T19:41

россия

ямал

владимир путин

дмитрий артюхов

политика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" обсудил с главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым высокие показатели рождаемости в регионе, ЯНАО входит в пятерку лидеров по уровню рождаемости в стране. "Подводили итоги прошлого года - мы в пятерке по рождаемости в стране. Впереди регионы с глубокими традициями: Чеченская республика, республика Тыва, Ингушетия, Дагестан. Они молодцы, но в пятерке арктический северный Ямал. Казалось бы не совсем комфортно, но значит, люди чувствуют себя уверенно. Каждая четвертая семья - многодетная", - сказал глава региона. Путин в ответ пошутил: "С чеченцев надо брать пример". Также президент РФ пожелал региону успехов в дальнейшем развитии.

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россия, ямал, владимир путин, дмитрий артюхов, политика