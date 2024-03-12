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Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине
Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине - РИА Новости, 12.03.2024
Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине
Киев не победит в противостоянии с Москвой, заявил в интервью The Washington Times министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:37
2024-03-12T16:37
2024-03-12T16:37
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киев не победит в противостоянии с Москвой, заявил в интервью The Washington Times министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу и продвигается вперед", — сказал он.В то же время политик выразил уверенность, что все окончится мирными переговорами.Сийярто в очередной раз подчеркнул, что Венгрия — единственная стран-член НАТО, отказывающаяся передавать ВСУ вооружения."Мы понимаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет длиться конфликт и тем больше людей погибнет. Я думаю, что необходимо приложить усилия для достижения мира", — высказался министр иностранных дел.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине.Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО, Вооруженные силы Украины
Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Украина не победит Россию
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Киев не победит в противостоянии с Москвой, заявил в интервью The Washington Times
министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу и продвигается вперед", — сказал он.
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В то же время политик выразил уверенность, что все окончится мирными переговорами.
Сийярто в очередной раз подчеркнул, что Венгрия — единственная стран-член НАТО, отказывающаяся передавать ВСУ вооружения.
"Мы понимаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет длиться конфликт и тем больше людей погибнет. Я думаю, что необходимо приложить усилия для достижения мира", — высказался министр иностранных дел.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине.
Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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