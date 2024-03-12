https://ria.ru/20240312/rossiya-1932539522.html

Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине

Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине - РИА Новости, 12.03.2024

Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине

Киев не победит в противостоянии с Москвой, заявил в интервью The Washington Times министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:37

2024-03-12T16:37

2024-03-12T16:37

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киев не победит в противостоянии с Москвой, заявил в интервью The Washington Times министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу и продвигается вперед", — сказал он.В то же время политик выразил уверенность, что все окончится мирными переговорами.Сийярто в очередной раз подчеркнул, что Венгрия — единственная стран-член НАТО, отказывающаяся передавать ВСУ вооружения."Мы понимаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет длиться конфликт и тем больше людей погибнет. Я думаю, что необходимо приложить усилия для достижения мира", — высказался министр иностранных дел.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине.Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, нато, вооруженные силы украины