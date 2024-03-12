https://ria.ru/20240312/rossiya-1932518904.html
Нарышкин сравнил Россию при Путине с мощным кораблем, плывущим вперед
Нарышкин сравнил Россию при Путине с мощным кораблем, плывущим вперед - РИА Новости, 12.03.2024
Нарышкин сравнил Россию при Путине с мощным кораблем, плывущим вперед
Россия во главе с президентом Владимиром Путиным нашла свой путь и уверенно следует ему, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:17
2024-03-12T15:17
2024-03-12T15:17
россия
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
политика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия во главе с президентом Владимиром Путиным нашла свой путь и уверенно следует ему, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Россия - неотъемлемая часть мировой цивилизации, самобытная страна с тысячелетней историей. На Западе нас часто сравнивают с медведем: мол, очень большие и опасные. Это, конечно, далеко не так. Да, мы большие. Но как никто другой мы хорошо знаем цену мира и потому как никто другой дорожим миром", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". По его словам, ему как коренному петербуржцу гораздо ближе морские аллегории. "Россия для меня - это мощный и современный корабль, уверенно плывущий вперед по волнам, невзирая на шторма и бури. Последние четверть века у штурвала нашего корабля стоит Владимир Владимирович Путин - капитан, под чьим руководством мы идем к намеченным целям. А цели ясны - они отражены в российской Конституции, которая указывает на них как компас. Это в первую очередь благополучие и процветание России; защита семьи, материнства и детства; обеспечение гражданских прав и свобод, включая право пользования родным языком; поддержание и укрепление международного мира; суверенитет и независимость, безопасность и целостность Российского государства", - отметил директор СВР. Как гарант конституции президент России несет ответственность за то, чтобы каждый гражданин страны чувствовал себя защищенным, имел все возможности для достойной жизни и гармоничного развития, добавил Нарышкин. "Для этого глава государства уполномочен принимать решения, иногда непростые и непопулярные, но, вне всякого сомнения, всегда тщательно обдуманные и взвешенные", - написал директор СВР. "Хочу также отметить, что в своей истории мы не всегда ценили то, что было нами достигнуто и завоевано. Разрушая и принижая прошлое, пытались на обломках построить новую жизнь, зачастую ценой неимоверных жертв и усилий народа, наперекор законам человеческой природы и бытия. Убежден, что Россия во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным нашла свой путь и уверенно следует ему, что подтверждается делами и свершениями первой четверти XXI века", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика
Россия, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика
Нарышкин сравнил Россию при Путине с мощным кораблем, плывущим вперед
Нарышкин: Россия при Путине нашла свой путь и уверенно следует ему
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия во главе с президентом Владимиром Путиным нашла свой путь и уверенно следует ему, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Россия - неотъемлемая часть мировой цивилизации, самобытная страна с тысячелетней историей. На Западе нас часто сравнивают с медведем: мол, очень большие и опасные. Это, конечно, далеко не так. Да, мы большие. Но как никто другой мы хорошо знаем цену мира и потому как никто другой дорожим миром", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".
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По его словам, ему как коренному петербуржцу гораздо ближе морские аллегории. "Россия для меня - это мощный и современный корабль, уверенно плывущий вперед по волнам, невзирая на шторма и бури. Последние четверть века у штурвала нашего корабля стоит Владимир Владимирович Путин - капитан, под чьим руководством мы идем к намеченным целям. А цели ясны - они отражены в российской Конституции, которая указывает на них как компас. Это в первую очередь благополучие и процветание России; защита семьи, материнства и детства; обеспечение гражданских прав и свобод, включая право пользования родным языком; поддержание и укрепление международного мира; суверенитет и независимость, безопасность и целостность Российского государства", - отметил директор СВР
.
Как гарант конституции президент России несет ответственность за то, чтобы каждый гражданин страны чувствовал себя защищенным, имел все возможности для достойной жизни и гармоничного развития, добавил Нарышкин. "Для этого глава государства уполномочен принимать решения, иногда непростые и непопулярные, но, вне всякого сомнения, всегда тщательно обдуманные и взвешенные", - написал директор СВР.
"Хочу также отметить, что в своей истории мы не всегда ценили то, что было нами достигнуто и завоевано. Разрушая и принижая прошлое, пытались на обломках построить новую жизнь, зачастую ценой неимоверных жертв и усилий народа, наперекор законам человеческой природы и бытия. Убежден, что Россия во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным нашла свой путь и уверенно следует ему, что подтверждается делами и свершениями первой четверти XXI века", - подчеркнул Нарышкин.
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