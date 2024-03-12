https://ria.ru/20240312/rossiya-1932426378.html

В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине

В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине - РИА Новости, 12.03.2024

В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине

Россия развернула против Украины не полномасштабную войну, а специальную военную операцию, потому что в первом случае от ее западного соседа ничего не осталось... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T09:47

2024-03-12T09:47

2024-03-12T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

москва

скотт риттер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c447e287e672fa0e5eb03df8343c5e5b.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия развернула против Украины не полномасштабную войну, а специальную военную операцию, потому что в первом случае от ее западного соседа ничего не осталось бы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Россия ведёт эти боевые действия совершенно отличным от войны способом. Ведь она знает, что однажды этот конфликт закончится, и ей придётся иметь дело с тем, что осталось от Украины", — сказал он.Риттер добавил, что Москва заинтересована в дееспособной Украине, так как в ином случае та станет лишь обузой.Российские войска в отличие от ВСУ не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Целями выбираются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

https://ria.ru/20240307/infrastruktura-1931784584.html

https://ria.ru/20240311/rossiya-1932312036.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, скотт риттер, вооруженные силы украины