https://ria.ru/20240312/rossiya-1932426378.html
В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине
В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине
Россия развернула против Украины не полномасштабную войну, а специальную военную операцию, потому что в первом случае от ее западного соседа ничего не осталось... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:47
2024-03-12T09:47
2024-03-12T11:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия развернула против Украины не полномасштабную войну, а специальную военную операцию, потому что в первом случае от ее западного соседа ничего не осталось бы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Россия ведёт эти боевые действия совершенно отличным от войны способом. Ведь она знает, что однажды этот конфликт закончится, и ей придётся иметь дело с тем, что осталось от Украины", — сказал он.Риттер добавил, что Москва заинтересована в дееспособной Украине, так как в ином случае та станет лишь обузой.Российские войска в отличие от ВСУ не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Целями выбираются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.
https://ria.ru/20240307/infrastruktura-1931784584.html
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в мире, украина, россия, москва, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине
Риттер: Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО