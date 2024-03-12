https://ria.ru/20240312/registratsiya-1932489344.html

Открылась регистрация на Digital Brand Day 2024

Открылась регистрация на Digital Brand Day 2024 - РИА Новости, 12.03.2024

Открылась регистрация на Digital Brand Day 2024

Бизнес-конференция Digital Brand Day (Диджитал Бренд Дэй) "Конвергентность, ИИнтеллект и Котики" состоится 22 марта в закрытом офлайн-формате. Мероприятие... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:19

2024-03-12T13:19

2024-03-12T13:19

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 мар — пресс-служба AdIndex. Бизнес-конференция Digital Brand Day (Диджитал Бренд Дэй) "Конвергентность, ИИнтеллект и Котики" состоится 22 марта в закрытом офлайн-формате. Мероприятие соберет в Москве представителей индустрии маркетинга и рекламы. Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых, маркетинговых и рекламных коммуникаций. Центральная тема Digital Brand Day в 2024 году — "Конвергентность, ИИнтеллект и Котики". В программу мероприятия включены такие темы, как актуальные тренды в области интеграции цифровых коммуникаций, эффективность ROI (Return On Investment — возврат инвестиций) и производительность в цифровой сфере; рост рекламного продвижения в электронной коммерции; трансформация медиамиксов и рекламных бюджетов под воздействием технологических изменений в AdTech (Advertisement Technologies — рекламные технологии) и MarTech (Marketing Technologies — маркетинговые технологии); усиление роли исследования на всех этапах построения коммуникации с потребителем — от разработки до посткампейн-анализа, — а также синергия цифровых и традиционных каналов, построение брендов в сегменте B2B и многое другое. Острый кадровый вопрос, разрыв поколений и клиентского опыта в разных категориях рекламодателей, диджитал-продвижение с учетом brand safety (бренд сейфети) и антикризисный PR (ПиАр) — не менее важные темы, которые будут затронуты в различных дискуссиях конференции. Татьяна Эшназарова, "Конвергентность" как взаимопроникновение — новый тренд на рекламном рынке. Усиливающееся влияние технологического сектора ведет к непрерывному изменению отношений между участниками рекламной индустрии, изменению правил игры и подходов к работе. Сегодня клиенты, бренды, агентства и платформы одновременно сотрудничают и конкурируют, ежедневно создают новые коллаборации и партнерства, а также новые рекламные инструменты и интеллектуальные продукты. Это требует новой смысловой оценки делового климата, а также анализа того, как конвергентный бизнес влияет на развитие брендов, интегрированных маркетинговых коммуникаций и отрасли в целом. И конечно же, какой digital-форум без котиков — популярного символа успешных практик взаимодействия брендов с аудиторией в цифре. О них тоже будем говорить — обсудим, чего ждут от брендов российские потребители, каким способом сегодня привлекать их внимание, вовлекать в воронку продаж и завладевать их умами и сердцами. Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламной индустрии, среди которых: Алексей Поповичев, исполнительный директор "Русбренд", Руслан Тагиев, CEO Mediascope, Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance, Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК, Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус "Газпром-Медиа", Мария Колосова, генеральный директор Group4Media, Елена Алексеева, старший вице-президент по маркетингу и коммуникациям Gloria Jeans, Евгения Одинцова, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям "Авито", Екатерина Алексеева, руководитель по продвижению цифрового маркетинга Tele2, Дмитрий Орченко, старший управляющий директор, директор по операционному маркетингу "Сбер". Бизнес-конференция соберет российскую рекламную индустрию для обсуждения тенденций будущего цифрового мира, анализа свежих кейсов digital-среды, премьеры продуктовых и технологических решений, а также профессионального нетворкинга. В этом году гостей и спикеров ждут новые форматы дискуссий, лекции от экспертов рекламного рынка в области цифровых коммуникаций и эксклюзивный онлайн-контент. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции. Дата: 22 марта 2024 года Локация: "Старт Хаб на Красном Октябре" Digital Brand Day является продолжением ежегодной конференции "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Соорганизаторы: издание о рекламе и бизнесе AdIndex, исследовательская компания Mediascope, Национальный рекламный альянс (НРА). Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы