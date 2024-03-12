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В Молдавии оспорят идею властей о проведении референдума по вступлению в ЕС - РИА Новости, 12.03.2024
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15:34 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/referendum-1932523640.html
В Молдавии оспорят идею властей о проведении референдума по вступлению в ЕС
В Молдавии оспорят идею властей о проведении референдума по вступлению в ЕС - РИА Новости, 12.03.2024
В Молдавии оспорят идею властей о проведении референдума по вступлению в ЕС
Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил, что политформирование оспорит в Конституционном суде инициативу властей о проведении... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:34
2024-03-12T15:34
в мире
молдавия
россия
майя санду
евросоюз
возрождение
игорь додон
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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил, что политформирование оспорит в Конституционном суде инициативу властей о проведении референдума по вступлению в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. "Если этот режим не откажется от идеи проведения референдума, мы оспорим эту инициативу в КС. Если же суд вопреки Конституции встанет на сторону ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), мы прибегнем к бойкоту и призовем граждан или не брать бюллетень, или голосовать против", - заявил Додон на конференции, трансляция которой идет в прямом эфире на странице парламента в соцсети Facebook*.По его словам, в случае проведения конституционного референдума Конституционный суд еще в феврале должен был дать на него положительный отзыв. Однако сроки уже вышли, а положительного отзыва от Конституционного суда нет. Додон считает, что власти решили провести референдум одновременно с президентскими выборами, чтобы повысить шансы Санду для получения второго мандата. "Во главе всего должен быть национальный интерес. Майя Санду считает, что национальный интерес - это евроинтеграция и вражда с Россией. Это не так. Большинство граждан Молдовы хотят дружить и с Западом, и с Востоком, а не с кем-то против кого-то", - подчеркнул лидер социалистов. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз, возрождение, игорь додон
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, Возрождение, Игорь Додон
В Молдавии оспорят идею властей о проведении референдума по вступлению в ЕС

Социалисты оспорят в КС идею Кишинева провести референдум по вступлению в ЕС

© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки Молдавии и ЕС
Флажки Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки Молдавии и ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил, что политформирование оспорит в Конституционном суде инициативу властей о проведении референдума по вступлению в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
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"Если этот режим не откажется от идеи проведения референдума, мы оспорим эту инициативу в КС. Если же суд вопреки Конституции встанет на сторону ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), мы прибегнем к бойкоту и призовем граждан или не брать бюллетень, или голосовать против", - заявил Додон на конференции, трансляция которой идет в прямом эфире на странице парламента в соцсети Facebook*.
По его словам, в случае проведения конституционного референдума Конституционный суд еще в феврале должен был дать на него положительный отзыв. Однако сроки уже вышли, а положительного отзыва от Конституционного суда нет. Додон считает, что власти решили провести референдум одновременно с президентскими выборами, чтобы повысить шансы Санду для получения второго мандата.
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"Во главе всего должен быть национальный интерес. Майя Санду считает, что национальный интерес - это евроинтеграция и вражда с Россией. Это не так. Большинство граждан Молдовы хотят дружить и с Западом, и с Востоком, а не с кем-то против кого-то", - подчеркнул лидер социалистов.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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