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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 12.03.2024 (обновлено: 01:31 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/raketnaya_opasnost-1932399002.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:30
2024-03-12T01:31
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в Telegram-канале.
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Старовойт объявил в регионе ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман Старовойт
 
 
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