https://ria.ru/20240312/raketnaya_opasnost-1932399002.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T01:30

2024-03-12T01:30

2024-03-12T01:31

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240310/pozhar-1932105676.html

курская область

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курская область, роман старовойт