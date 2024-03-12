https://ria.ru/20240312/raketnaya_opasnost-1932399002.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:30
2024-03-12T01:30
2024-03-12T01:31
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932105676.html
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Старовойт объявил в регионе ракетную опасность