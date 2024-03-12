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Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 12.03.2024 (обновлено: 14:13 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/rabotino-1932500974.html
Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов
Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись северо-западнее Работино на запорожской линии фронта, в самом селе продолжаются ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:13
специальная военная операция на украине
работино
вооруженные силы рф
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Работино на запорожской линии фронта, в самом селе продолжаются ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка."Наши войска продвинулись северо-западнее Работино. В самом селе продолжаются ожесточенные бои", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения с авдеевского направления.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240308/verbovoe-1931888325.html
работино
россия
запорожская область
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работино, вооруженные силы рф, безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов

Рогов: российские военные продвинулись возле Работино и ведут бои в самом селе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация"
Боевая работа САУ 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С3 "Акация". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Работино на запорожской линии фронта, в самом селе продолжаются ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши войска продвинулись северо-западнее Работино. В самом селе продолжаются ожесточенные бои", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения с авдеевского направления.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Вербового
8 марта, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВооруженные силы РФБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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