https://ria.ru/20240312/rabotino-1932500974.html

Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов

Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2024

Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов

Российские войска продвинулись северо-западнее Работино на запорожской линии фронта, в самом селе продолжаются ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:11

2024-03-12T14:11

2024-03-12T14:13

специальная военная операция на украине

работино

вооруженные силы рф

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Работино на запорожской линии фронта, в самом селе продолжаются ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка."Наши войска продвинулись северо-западнее Работино. В самом селе продолжаются ожесточенные бои", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения с авдеевского направления.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240308/verbovoe-1931888325.html

работино

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

работино, вооруженные силы рф, безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина