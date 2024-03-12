https://ria.ru/20240312/rabotino-1932500974.html
Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов
Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись северо-западнее Работино на запорожской линии фронта, в самом селе продолжаются ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:11
2024-03-12T14:13
специальная военная операция на украине
работино
вооруженные силы рф
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Работино на запорожской линии фронта, в самом селе продолжаются ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка."Наши войска продвинулись северо-западнее Работино. В самом селе продолжаются ожесточенные бои", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения с авдеевского направления.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240308/verbovoe-1931888325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные продвинулись к северо-западу от Работино, сообщил Рогов
Рогов: российские военные продвинулись возле Работино и ведут бои в самом селе