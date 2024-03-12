https://ria.ru/20240312/pvo-1932443446.html

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.03.2024

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские военные сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:01

2024-03-12T11:01

2024-03-12T12:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в пресс-релизе.БПЛА сбили около 09:15 мск.Как сообщали в Минобороны, ранее в Белгородской области ликвидировали еще семь украинских дронов.Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили 25 аппаратов над различными регионами России, в том числе — 11 над Курской областью, по два — над Московской и Орловской и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".

https://ria.ru/20240312/tetkino-1932452130.html

https://ria.ru/20240311/vsu-1932266282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины