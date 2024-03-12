Рейтинг@Mail.ru
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 12.03.2024 (обновлено: 12:11 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pvo-1932443446.html
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.03.2024
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские военные сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:01
2024-03-12T12:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_45723aedf27835aef0722a9e6cf023ca.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в пресс-релизе.БПЛА сбили около 09:15 мск.Как сообщали в Минобороны, ранее в Белгородской области ликвидировали еще семь украинских дронов.Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили 25 аппаратов над различными регионами России, в том числе — 11 над Курской областью, по два — над Московской и Орловской и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932452130.html
https://ria.ru/20240311/vsu-1932266282.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ff35824127ba394cc8f86a01bf2934db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в пресс-релизе.
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область
11:20
БПЛА сбили около 09:15 мск.
Как сообщали в Минобороны, ранее в Белгородской области ликвидировали еще семь украинских дронов.
Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили 25 аппаратов над различными регионами России, в том числе — 11 над Курской областью, по два — над Московской и Орловской и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.
Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.
Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле
Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала