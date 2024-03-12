https://ria.ru/20240312/pvo-1932443446.html
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.03.2024
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские военные сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:01
2024-03-12T11:01
2024-03-12T12:11
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в пресс-релизе.БПЛА сбили около 09:15 мск.Как сообщали в Минобороны, ранее в Белгородской области ликвидировали еще семь украинских дронов.Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили 25 аппаратов над различными регионами России, в том числе — 11 над Курской областью, по два — над Московской и Орловской и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932452130.html
https://ria.ru/20240311/vsu-1932266282.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью