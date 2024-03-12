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Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+ - РИА Новости, 12.03.2024
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20:08 12.03.2024 (обновлено: 20:14 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/putin-1932590006.html
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+ - РИА Новости, 12.03.2024
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке мер, предпринимаемых в рамках формата ОПЕК+, а также одобрил работу Москвы в данной структуре. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:08
2024-03-12T20:14
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москва
владимир путин
павел сорокин
опек
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке мер, предпринимаемых в рамках формата ОПЕК+, а также одобрил работу Москвы в данной структуре.В ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил о мерах по ограничению добычи нефти в рамках формата ОПЕК+, которые привели к стабилизации цен на нефтяном рынке, а также о влиянии этих процессов на нефтедобычу в России."Я поддерживаю то, что коллега (Сорокин - ред.) рассказывает, иначе у нас бы не было сотрудничества в рамках ОПЕК+. Он это знает, но альтернативная версия такая", - отметил Путин на встрече в Кремле.Суть альтернативной точки зрения заключается в том, что без сделки ОПЕК+ цены на мировом рынке упали бы, и добыча сланцевой добыча в США стала бы нерентабельной и бесперспективной. А Россия и другие члены клуба продолжали бы осуществлять инвестиции и осваивать новые рынки."Безусловно, готовы отдельно доложить, если будет нужно", - сказал в свою очередь Сорокин.
https://ria.ru/20240312/putin-1932583167.html
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россия, москва, владимир путин, павел сорокин, опек, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Сорокин, ОПЕК, В мире
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+

Путин заявил о поддержке мер в рамках ОПЕК+ и участия России в этом формате

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке мер, предпринимаемых в рамках формата ОПЕК+, а также одобрил работу Москвы в данной структуре.
В ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил о мерах по ограничению добычи нефти в рамках формата ОПЕК+, которые привели к стабилизации цен на нефтяном рынке, а также о влиянии этих процессов на нефтедобычу в России.
Президент РФ Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Путин заявил, что формат ОПЕК+ помогает удерживать цены на нефть
Вчера, 19:30
"Я поддерживаю то, что коллега (Сорокин - ред.) рассказывает, иначе у нас бы не было сотрудничества в рамках ОПЕК+. Он это знает, но альтернативная версия такая", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Суть альтернативной точки зрения заключается в том, что без сделки ОПЕК+ цены на мировом рынке упали бы, и добыча сланцевой добыча в США стала бы нерентабельной и бесперспективной. А Россия и другие члены клуба продолжали бы осуществлять инвестиции и осваивать новые рынки.
"Безусловно, готовы отдельно доложить, если будет нужно", - сказал в свою очередь Сорокин.
Владимир Путин
Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается
Вчера, 19:34
 
РоссияМоскваВладимир ПутинПавел СорокинОПЕКВ мире
 
 
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