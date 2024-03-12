https://ria.ru/20240312/putin-1932590006.html
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+ - РИА Новости, 12.03.2024
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке мер, предпринимаемых в рамках формата ОПЕК+, а также одобрил работу Москвы в данной структуре. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:08
2024-03-12T20:08
2024-03-12T20:14
россия
москва
владимир путин
павел сорокин
опек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_7e503426524bb59d8d1a5064b3ca126e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке мер, предпринимаемых в рамках формата ОПЕК+, а также одобрил работу Москвы в данной структуре.В ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил о мерах по ограничению добычи нефти в рамках формата ОПЕК+, которые привели к стабилизации цен на нефтяном рынке, а также о влиянии этих процессов на нефтедобычу в России."Я поддерживаю то, что коллега (Сорокин - ред.) рассказывает, иначе у нас бы не было сотрудничества в рамках ОПЕК+. Он это знает, но альтернативная версия такая", - отметил Путин на встрече в Кремле.Суть альтернативной точки зрения заключается в том, что без сделки ОПЕК+ цены на мировом рынке упали бы, и добыча сланцевой добыча в США стала бы нерентабельной и бесперспективной. А Россия и другие члены клуба продолжали бы осуществлять инвестиции и осваивать новые рынки."Безусловно, готовы отдельно доложить, если будет нужно", - сказал в свою очередь Сорокин.
https://ria.ru/20240312/putin-1932583167.html
https://ria.ru/20240312/putin-1932583734.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0d820ba9c3708278ba64c9bea52b55f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, павел сорокин, опек, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Сорокин, ОПЕК, В мире
Путин заявил о поддержке мер по ОПЕК+
Путин заявил о поддержке мер в рамках ОПЕК+ и участия России в этом формате
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке мер, предпринимаемых в рамках формата ОПЕК+, а также одобрил работу Москвы в данной структуре.
В ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин
сообщил о мерах по ограничению добычи нефти в рамках формата ОПЕК+, которые привели к стабилизации цен на нефтяном рынке, а также о влиянии этих процессов на нефтедобычу в России.
Путин заявил, что формат ОПЕК+ помогает удерживать цены на нефть
"Я поддерживаю то, что коллега (Сорокин - ред.) рассказывает, иначе у нас бы не было сотрудничества в рамках ОПЕК+. Он это знает, но альтернативная версия такая", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Суть альтернативной точки зрения заключается в том, что без сделки ОПЕК+ цены на мировом рынке упали бы, и добыча сланцевой добыча в США
стала бы нерентабельной и бесперспективной. А Россия и другие члены клуба продолжали бы осуществлять инвестиции и осваивать новые рынки.
"Безусловно, готовы отдельно доложить, если будет нужно", - сказал в свою очередь Сорокин.
Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается