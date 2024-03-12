https://ria.ru/20240312/putin-1932579667.html
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2024
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области
Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:08
2024-03-12T19:08
2024-03-12T19:08
общество
запорожская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_7e503426524bb59d8d1a5064b3ca126e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов рассказал Путину, что в регионе была проведена детская и взрослая диспансеризация, которая вызвала большой отклик, особенно у родителей. "После того, как проведена диспансеризация, выявлены какие-то проблемы, теперь нужно создать условия, чтобы эти проблемы решать", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0d820ba9c3708278ba64c9bea52b55f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, россия, владимир путин
Общество, Запорожская область, Россия, Владимир Путин
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области
Путин призвал решить проблемы, раскрытые в диспансеризации в Запорожской области
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин.
Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов рассказал Путину, что в регионе была проведена детская и взрослая диспансеризация, которая вызвала большой отклик, особенно у родителей.
"После того, как проведена диспансеризация, выявлены какие-то проблемы, теперь нужно создать условия, чтобы эти проблемы решать", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году