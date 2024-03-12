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Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2024
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19:08 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/putin-1932579667.html
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2024
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области
Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:08
2024-03-12T19:08
общество
запорожская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов рассказал Путину, что в регионе была проведена детская и взрослая диспансеризация, которая вызвала большой отклик, особенно у родителей. "После того, как проведена диспансеризация, выявлены какие-то проблемы, теперь нужно создать условия, чтобы эти проблемы решать", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html
запорожская область
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общество, запорожская область, россия, владимир путин
Общество, Запорожская область, Россия, Владимир Путин
Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области

Путин призвал решить проблемы, раскрытые в диспансеризации в Запорожской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин.
Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов рассказал Путину, что в регионе была проведена детская и взрослая диспансеризация, которая вызвала большой отклик, особенно у родителей.
"После того, как проведена диспансеризация, выявлены какие-то проблемы, теперь нужно создать условия, чтобы эти проблемы решать", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
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Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году
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ОбществоЗапорожская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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