https://ria.ru/20240312/putin-1932579667.html

Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области

Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области - РИА Новости, 12.03.2024

Путин указал на проблемы при диспансеризации в Запорожской области

Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:08

2024-03-12T19:08

2024-03-12T19:08

общество

запорожская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нужно создать условия для решения проблем, выявленных в ходе диспансеризации в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов рассказал Путину, что в регионе была проведена детская и взрослая диспансеризация, которая вызвала большой отклик, особенно у родителей. "После того, как проведена диспансеризация, выявлены какие-то проблемы, теперь нужно создать условия, чтобы эти проблемы решать", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html

запорожская область

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общество, запорожская область, россия, владимир путин