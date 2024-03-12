https://ria.ru/20240312/putin-1932576256.html

Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи

Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи - РИА Новости, 12.03.2024

Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:55

2024-03-12T18:55

2024-03-12T18:55

общество

россия

владимир путин

дмитрий волков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа большая, но чем быстрее, тем лучше. Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи Дмитрий Волков, который работает в Минцифры, рассказал президенту, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере соцзащиты, в частности работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи. "Какие-то трудности есть с созданием этого цифрового сервиса?" - спросил Путин. "Да, в принципе, пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим", - ответил Волков. Путин спросил, почему так долго, Волков ответил, что долго формируется нормативная база. "То есть Минтруд виноват?" - уточнил Путин. Волков объяснил президенту, что это большая работа. "Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", - заключил президент.

https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html

https://ria.ru/20240229/semya-1930188713.html

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html

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общество, россия, владимир путин, дмитрий волков