https://ria.ru/20240312/putin-1932576256.html
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи - РИА Новости, 12.03.2024
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:55
2024-03-12T18:55
2024-03-12T18:55
общество
россия
владимир путин
дмитрий волков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_7e503426524bb59d8d1a5064b3ca126e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа большая, но чем быстрее, тем лучше. Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи Дмитрий Волков, который работает в Минцифры, рассказал президенту, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере соцзащиты, в частности работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи. "Какие-то трудности есть с созданием этого цифрового сервиса?" - спросил Путин. "Да, в принципе, пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим", - ответил Волков. Путин спросил, почему так долго, Волков ответил, что долго формируется нормативная база. "То есть Минтруд виноват?" - уточнил Путин. Волков объяснил президенту, что это большая работа. "Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", - заключил президент.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
https://ria.ru/20240229/semya-1930188713.html
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0d820ba9c3708278ba64c9bea52b55f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, дмитрий волков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Волков
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи
Путин пообещал обсудить с Минтрудом цифровое удостоверение многодетной семьи
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа большая, но чем быстрее, тем лучше.
Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи Дмитрий Волков
, который работает в Минцифры, рассказал президенту, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере соцзащиты, в частности работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи.
Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей
"Какие-то трудности есть с созданием этого цифрового сервиса?" - спросил Путин.
"Да, в принципе, пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим", - ответил Волков.
Путин спросил, почему так долго, Волков ответил, что долго формируется нормативная база.
Путин назвал главное предназначение семьи
"То есть Минтруд виноват?" - уточнил Путин.
Волков объяснил президенту, что это большая работа. "Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", - заключил президент.
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье