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Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи - РИА Новости, 12.03.2024
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18:55 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/putin-1932576256.html
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи - РИА Новости, 12.03.2024
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:55
2024-03-12T18:55
общество
россия
владимир путин
дмитрий волков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа большая, но чем быстрее, тем лучше. Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи Дмитрий Волков, который работает в Минцифры, рассказал президенту, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере соцзащиты, в частности работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи. "Какие-то трудности есть с созданием этого цифрового сервиса?" - спросил Путин. "Да, в принципе, пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим", - ответил Волков. Путин спросил, почему так долго, Волков ответил, что долго формируется нормативная база. "То есть Минтруд виноват?" - уточнил Путин. Волков объяснил президенту, что это большая работа. "Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", - заключил президент.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
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общество, россия, владимир путин, дмитрий волков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Волков
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи

Путин пообещал обсудить с Минтрудом цифровое удостоверение многодетной семьи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи: работа большая, но чем быстрее, тем лучше.
Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи Дмитрий Волков, который работает в Минцифры, рассказал президенту, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере соцзащиты, в частности работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи.
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"Какие-то трудности есть с созданием этого цифрового сервиса?" - спросил Путин.
"Да, в принципе, пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим", - ответил Волков.
Путин спросил, почему так долго, Волков ответил, что долго формируется нормативная база.
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"То есть Минтруд виноват?" - уточнил Путин.
Волков объяснил президенту, что это большая работа. "Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", - заключил президент.
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