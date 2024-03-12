https://ria.ru/20240312/putin-1932573291.html
Путин отметил качества участника "Лидеров России", рассказавшего о жене
Путин отметил качества участника "Лидеров России", рассказавшего о жене - РИА Новости, 12.03.2024
Путин отметил качества участника "Лидеров России", рассказавшего о жене
Президент РФ Владимир Путин отметил менеджерские качества участника "Лидеров России", рассказавшего, что его жена сама сделала ему предложение и выбрала ЗАГС. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:40
2024-03-12T18:40
2024-03-12T18:40
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил менеджерские качества участника "Лидеров России", рассказавшего, что его жена сама сделала ему предложение и выбрала ЗАГС. "Талантливый менеджер. Все так представил, что это она ему сделала предложение", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Заместитель директора департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры РФ, победитель V сезона конкурса "Лидеры России" Дмитрий Волков рассказал о своем пути развития и тестировании электронных сервисов на Госуслугах, в котором поучаствовал и сам. Два года назад они с женой подали заявление на регистрацию брака через Госуслуги. "Она тогда сделала мне предложение, сама выбрала ЗАГС", - поделился он. Волков рассказал также, что его жена, работающая HR в строительной компании в Москве, сама оплатила государственную пошлину. "Ну правильно, вы же служащий, пускай возьмет на себя финансовые расходы", - пошутил Путин.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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владимир путин, россия, москва, общество, дмитрий волков
Владимир Путин, Россия, Москва, Общество, Дмитрий Волков
Путин отметил качества участника "Лидеров России", рассказавшего о жене
Путин отметил качества участника конкурса "Лидеры России", рассказавшего о жене