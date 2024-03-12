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Клепач: российская промышленность выдержала удар санкций - РИА Новости, 12.03.2024
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20:22 12.03.2024
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Клепач: российская промышленность выдержала удар санкций
Клепач: российская промышленность выдержала удар санкций - РИА Новости, 12.03.2024
Клепач: российская промышленность выдержала удар санкций
Российская промышленность выдержала первый удар беспрецедентных санкций, но работа по импортозамещению только начинается, считает главный экономист ВЭБ.РФ... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:22
2024-03-12T20:22
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская промышленность выдержала первый удар беспрецедентных санкций, но работа по импортозамещению только начинается, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Об этом он сообщил в ходе пятого всероссийского форума по финансовой грамотности "Просто капитал", организованного банком ПСБ. "В 2022 году импортозамещение стало не только вопросом развития экономики, но и вопросом выживания, сохранения производственных цепочек и возможности делать ту продукцию, которую мы делаем. Это касается не только ОПК, но и всего высокотехнологичного сектора российской экономики. Первый удар мы выдержали, но понятно, что эта работа еще только в начале пути", – сказал Клепач. По словам Клепача, процесс импортозамещения носит длительный характер, поэтому в 2022-2023 годах российские предприятия в основном замещали европейских поставщиков азиатскими. Но одновременно форсировались программы по созданию собственных наработок. "Понятно, что по многим направлениям полностью заместить импорт мы не можем. Где-то это нецелесообразно, а где-то почти невозможно. Поэтому нужно определиться, что мы сможем сами сделать, а что будем закупать в дружественных или нейтральных странах. Санкции, которые сейчас разворачиваются, этот процесс серьезно осложняют. Поэтому надо находить новые решения. Если мы какую-то стратегическую продукцию не можем заместить, надо менять конструкцию многих изделий", – пояснил спикер. По его словам, импортозамещение – это огромная работа, которая требует времени, затрат, планирования и долгосрочных ориентиров. "В полном смысле эта работа не закончится никогда, так как режим санкций беспрецедентен и закреплен законами в США и Европе. Решение задач импортозамещения дает огромный импульс развитию нашей промышленности", – заключил Клепач.
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андрей клепач, россия, сша, европа, технологии, вэб.рф (вэб), псб (банк псб), промсвязьбанк, экономика
Андрей Клепач, Россия, США, Европа, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ), ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Экономика

Клепач: российская промышленность выдержала удар санкций

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская промышленность выдержала первый удар беспрецедентных санкций, но работа по импортозамещению только начинается, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Об этом он сообщил в ходе пятого всероссийского форума по финансовой грамотности "Просто капитал", организованного банком ПСБ.
"В 2022 году импортозамещение стало не только вопросом развития экономики, но и вопросом выживания, сохранения производственных цепочек и возможности делать ту продукцию, которую мы делаем. Это касается не только ОПК, но и всего высокотехнологичного сектора российской экономики. Первый удар мы выдержали, но понятно, что эта работа еще только в начале пути", – сказал Клепач.
По словам Клепача, процесс импортозамещения носит длительный характер, поэтому в 2022-2023 годах российские предприятия в основном замещали европейских поставщиков азиатскими. Но одновременно форсировались программы по созданию собственных наработок.
"Понятно, что по многим направлениям полностью заместить импорт мы не можем. Где-то это нецелесообразно, а где-то почти невозможно. Поэтому нужно определиться, что мы сможем сами сделать, а что будем закупать в дружественных или нейтральных странах. Санкции, которые сейчас разворачиваются, этот процесс серьезно осложняют. Поэтому надо находить новые решения. Если мы какую-то стратегическую продукцию не можем заместить, надо менять конструкцию многих изделий", – пояснил спикер.
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По его словам, импортозамещение – это огромная работа, которая требует времени, затрат, планирования и долгосрочных ориентиров.
"В полном смысле эта работа не закончится никогда, так как режим санкций беспрецедентен и закреплен законами в США и Европе. Решение задач импортозамещения дает огромный импульс развитию нашей промышленности", – заключил Клепач.
 
Андрей КлепачРоссияСШАЕвропаТехнологииВЭБ.РФ (ВЭБ)ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкЭкономика
 
 
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